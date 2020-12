Limite de 25 personnes sur les patinoires extérieures à Sherbrooke

La patinoire du parc du Domaine-Howard pourra quant à elle accueillir une limite de 50 personnes.

Un roulement sera effectué aux heures, explique le conseiller municipal Vincent Boutin, qui est également président du comité du sport et du plein air à la Ville.

Sur les patinoires les plus achalandées, un gardien sera présent pour assurer la surveillance. Sur les moins achalandées, il sera question d’un gardien pour deux patinoires. Il fera une rotation entre les deux sites , assure M. Boutin.

Au pire, les gens vont attendre un peu. Mais je pense que ça va bien aller. Vincent Boutin, président du comité du sport et du plein air à la Ville de Sherbrooke

Les Sherbrookois n’auront pas à réserver. Le principe du premier arrivé, premier servi sera alors de mise. On demande aux gens de faire preuve de patience et de compréhension. On a une situation extraordinaire cette année , ajoute-t-il.

La pratique du hockey permise, mais pas les matchs

Même si les matchs de hockey seront interdits, les jeunes et les moins jeunes pourront tout de même manier le bâton et la rondelle sur la glace. Il y aura quatre filets dans chaque coin de la patinoire. De cette façon, on pourra diviser les groupes et les gens pourront se faire des passes ou encore tirer au filet , souligne le conseiller municipal.

Il n’y aura pas de matchs. Les gardiens vont s’assurer que ça soit respecté. [...] L’idée c’est de pouvoir jouer au hockey, mais en respectant les deux mètres. Vincent Boutin, président du comité du sport et du plein air à la Ville de Sherbrooke

Chaque arrondissement aura deux patinoires sur lesquelles la pratique du hockey sera permise. La liste des patinoires qui offrent le hockey libre est disponible sur le site web de la Ville. Ça répond à un besoin. Beaucoup de parents m’avaient contacté , dit-il.

Les salles de patins seront par ailleurs ouvertes, mais la Ville recommande aux utilisateurs d'enfiler leurs patins dans le stationnement.