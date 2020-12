Sue Montgomery remporte un combat contre la Ville de Montréal

Le contrôleur général de la Ville de Montréal avait demandé à ce que la directrice de cabinet de Sue Montgomery, Annalisa Harris, ne puisse avoir aucune communication ni participer à aucune réunion avec quelque fonctionnaire de l’arrondissement sans égards à leurs fonctions et statuts .

Cette demande faisait suite à des allégations de harcèlement psychologique de la part d’Annalisa Harris envers des employés de l’arrondissement. Mme Montgomery a d’ailleurs été exclue du caucus de Projet Montréal après avoir refusé de congédier Mme Harris.

Les directives émises par le contrôleur général ne sont pas raisonnables puisque trop larges. Extrait de la décision de la Cour supérieure du Québec

La Cour prend compte du rôle de la directrice de cabinet, qui est ni plus ni moins le bras droit [de la mairesse] , qui assure le suivi des dossiers politiques prioritaires, tout en agissant comme courroie de transmission entre les élus et l’administration municipale . Elle permet à la mairesse de se concentrer sur ses priorités face aux élus, au conseil et aux citoyens.

Il est donc exagéré, selon la Cour supérieure, de formuler des directives voulant que tous les fonctionnaires refusent de rencontrer la mairesse en présence de la directrice du cabinet ou qu’ils quittent la salle dès que cette dernière y est présente.

La Cour supérieure ne nie toutefois pas les faits sous étude et les allégations de harcèlement portées contre Annalisa Harris. Elle se dit consciente que l’employeur doit agir pour s’assurer que cesse toute forme de harcèlement psychologique .

Annalisa Harris est la cheffe de cabinet de la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Sue Montgomery. Photo : Radio-Canada / Benoit Chapdelaine

Cela ne signifie pas que la Ville ne puisse émettre d’autres directives, plus raisonnables et proportionnelles , écrit-elle dans son jugement.

Elle ajoute enfin que sa décision ne doit pas servir à Montgomery à titre de faire valoir, lui permettant de semer à tout vent des mesures disciplinaires . La mairesse doit, dit-elle, comprendre les messages que les membres de son conseil lui envoient.

Elle doit faire face au vent, non pas le semer. Extrait de la décision de la Cour supérieure du Québec

Le cabinet de la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, a répondu par voie de déclaration écrite.