Vie de papa : quand maman part subitement

Le 21 juin 2019, Caroline appelle son ex-conjoint David Brousseau, dont elle était demeurée très proche après leur séparation: elle est dans sa salle de bain et n’arrive plus à bouger.

Transportée en ambulance, la femme de 40 ans passe une batterie de tests à l’hôpital. Quelques heures plus tard, le personnel médical se tourne vers David, pour lui apprendre la nouvelle : Caroline a un cancer en phase terminale avec une trentaine de métastases qui ont gagné ses os et ses poumons.

C’était incurable : zéro chance de guérison. [...] C’est difficile à accepter quand ce n’est pas toi, donc je ne peux pas m’imaginer comment Caroline se sentait. David Brousseau

Se comparant à un spectateur devant la fatalité de l’annonce, David Brousseau se souvient du puissant sentiment d’injustice qui l’habitait. On dira ce qu’on voudra : à 40 ans, on commence à vivre. On sait ce qu’on veut, on sait ce qu’on a traversé, on a de l'expérience et on sait surtout ce qu’on ne veut plus , estime-t-il.

Caroline Dubé est décédée à l'âge de 40 ans des suites d'un cancer agressif. Photo : Avec la gracieuseté des familles Dubé et Brousseau

Le premier pronostic médical accordait tout au plus trois ans de vie à Caroline. Des complications l’ont toutefois emportée de manière fulgurante, un mois plus tard, sans que sa famille n’ait pu s’y préparer : Caroline est décédée le 25 juillet.

Ce choc-là, avec les enfants, les deux premières journées, ça a été très intense , révèle le père. Il y a eu beaucoup de dénis. Un mois, ce n’est pas un an .

On était deux intenses

Lorsqu’ils se sont rencontrés en 2001, Caroline et David étaient déjà respectivement la mère et le père de Dereck et de Marc-Olivier, issus d’unions précédentes et ayant aujourd’hui 20 et 19 ans.

Les deux amoureux ont trouvé un complice en l’autre et sont devenus une équipe dans la vie, puis en affaires. Leur relation a également donné naissance à Jamy, Anabel et Madisson, âgés de 15, 14 et 12 ans maintenant.

Je regarde les enfants, avec leur caractère, et, dans tout ça, je remercie le Bon Dieu, ou qui tu voudras, d’avoir permis à mes enfants de conserver des valeurs de Caroline, d’avoir des faux plis de Caroline, d’avoir de ses bons côtés. David Brousseau

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   De gauche à droite : Dereck, le fils de Caroline, puis Anabel, Madisson et Jamy, les enfants de David et Caroline, il y a environ 10 ans. Photo : Avec la gracieuseté de David Brouseau

Caroline et moi, on se ressemblait beaucoup , souligne David avec affection. Même après leur séparation en 2013, le duo s’appelait parfois jusqu’à trois fois par jour.

C’est pourquoi ce dernier a décidé d’emménager chez Caroline à la suite de l’annonce de sa maladie. Il souhaitait ainsi permettre aux enfants de passer le plus de temps possible auprès de leur maman.

Le père de famille a pris la maisonnée en charge, ainsi que les soins médicaux de la malade.

Malgré l’atmosphère parfois tendue résultant de deux anciens amants devant soudainement cohabiter de nouveau, David abordait chaque journée comme un nouveau canevas qu’il fallait évaluer minute par minute en fonction de l’état de Caroline.

En tant que '' filet '' tu apprends à maîtriser le lâcher-prise, ça c’est certain. David Brousseau

À cette époque, il savait déjà que sa vie allait changer à la suite de la maladie de son ex-conjointe. Mais, centré sur l’urgence du moment présent, le père était loin de se douter à quel point.

Nouvelle vie

Après sa séparation, David Brousseau a profité de la liberté offerte par la garde partagée de ses enfants pour vivre ses rêves. Entre 2013 et 2016, il a visité 39 pays et passé plusieurs semaines sur le continent africain, notamment pour y développer une entreprise d’exploitation minière.

J’étais en train de monter des choses qui étaient au-delà d’une entreprise : c’était un empire dans ma tête. Je montais des choses pour mes enfants et leurs enfants pour plus tard , explique l’homme d’affaires. L’expression '' trouver son X '': j’étais dessus. J’aimais les voyages, les rencontres, les défis .

Au décès de la femme de sa vie , l’entrepreneur n’avait plus le courage de laisser ses enfants seuls au Canada, même le temps d’un voyage d’affaires. En un an et demi, il a tout arrêté pour rapatrier ses activités professionnelles en Outaouais.

Moi, j’ai eu un deuil de la mère de mes enfants. J’ai eu un deuil de ma liberté, puis j’ai eu un deuil professionnel, parce que j’ai fait de gros, gros, gros sacrifices depuis 2013 pour monter ce que je montais là-bas, puis aujourd’hui, c’est désuet. David Brousseau

Quelque 17 mois plus tard, David Brousseau et ses enfants regardent vers l’avenir. Certes, la présence féminine de Caroline leur manque terriblement. Le trentenaire a dû s’ajuster, entre autres dans ses échanges avec ses adolescentes, que ce soit au sujet des menstruations ou des premières relations sexuelles.

Le premier six mois a été une grosse transition à ce niveau-là, mais aujourd’hui ça va bien , concède le père. Je me dis que mes enfants sont de petits humains qui seront hyper forts parce qu’ils vont avoir grandi dans cette douleur-là, puis ça va leur avoir apporté des aptitudes et des manières de gérer les émotions qui sont complètement différentes .

David et ses trois enfants lors d'un voyage au Mexique en décembre 2019. Photo : Avec la gracieuseté de David Brousseau

Heureusement, dit David, il n’y a pas de tabous chez les Brousseau. Quand une chanson leur rappelle Caroline ou qu’un souvenir surgit, ils pleurent ensemble. Après coup, ils finissent toujours par rire, aussi.

Ce sont des moments dans la journée, des chansons, des lieux qui font qu’on se remémore. Et ce n’est pas négatif : ça prouve que Caroline a été vivante, qu’elle a été dans nos vies , confie David avec un sourire.

Avec la collaboration de Jhade Montpetit.