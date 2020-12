La vente d'alcool sans nourriture pourrait être autorisée dès vendredi après-midi

On a travaillé jusqu'à 22 h 30 hier soir, a-t-il dit vendredi en conférence de presse. On a l'accord du Parti québécois et de Québec solidaire, il reste à obtenir celui du Parti libéral.

François Legault admet que les restaurants souffrent beaucoup et soutient que cette permission exceptionnelle est souhaitée par tout le monde .

Des restaurateurs estiment que le gouvernement aurait dû modifier les conditions de leur permis d'alcool dans les circonstances actuelles. Photo : Facebook

Des restaurateurs québécois ont lancé hier une opération de désobéissance civile et invitent leurs pairs à vendre du vin sans servir de repas, ce qui contrevient aux règles actuelles.

Plusieurs restaurants ont publiquement appuyé la campagne, comme le célèbre Au Pied de Cochon, Vin Mon Lapin et le groupe Joe Beef-Liverpool House. Les propriétaires de ces établissements sont en colère et estiment avoir été sacrifiés par des décisions « déraisonnables ».

Un choix politique

Le mouvement des restaurateurs a été lancé à la suite des déclarations du directeur de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, qui a avoué mercredi, devant une commission parlementaire, qu’il n’avait pas recommandé la fermeture des salles à manger, et qu'il s'agissait en fait d'une décision gouvernementale.

François Legault a soutenu en conférence de presse jeudi avoir pris la bonne décision en fermant les salles à manger des restaurants dans les zones rouges.

Plus de la moitié des restaurants sont à risque de fermer au cours des six prochains mois, selon une étude de l’Association Restaurants Canada publiée mardi. Huit restaurants sur dix perdent de l’argent ou survivent à peine. Et 65 % d’entre eux fonctionnent à perte, tandis que 19 % ne font qu’atteindre le seuil de rentabilité.