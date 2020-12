La résilience des jeunes au cœur de Mammouth 2020

La soirée Mammouth 2020 sera diffusée sur les ondes de Télé-Québec vendredi soir. Malgré la pandémie, cette rétrospective de l’année vue par les 13 -17 ans sera lumineuse et réconfortante, promet la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse, qui coanime l’émission en compagnie de Pier-Luc Funk.

D’habitude, l’équipe de Mammouth se rend dans les écoles pour prendre le pouls et connaître les gens les plus inspirants de l’année selon les ados afin de récompenser celles et ceux qui les ont posés. Pandémie oblige, c’est sur Zoom qu’elle a rencontré les jeunes.

Ainsi, cette année, la liste des personnes nommées par les ados inclut l’artiste Elisapie, citée pour avoir pris la parole lors de la mort de Joyce Echaquan et toutes les personnes autochtones, l’humoriste Mathieu Dufour, pour avoir diverti les gens durant le confinement grâce au SHOW-rona Virus, l’ancienne candidate d’Occupation double Catherine Paquin, pour avoir repris son métier d’infirmière en période de pandémie, ou encore la chanteuse Alicia Moffet, pour avoir utilisé les réseaux sociaux afin d’aborder des sujets sensibles, et Horacio Arruda, pour avoir vulgarisé la COVID-19 avec simplicité et humanité.

Les gens ont passé encore plus de temps sur les écrans à cause du confinement alors beaucoup de nommés sont des personnes que les jeunes ont découvertes sur les réseaux sociaux, explique Sarah-Jeanne Labrosse. À travers l’écran, elles ont eu une influence sur eux.

De l'humour et de l’émotion

Comme d’habitude, ce gala revisitera aussi l’année 2020 sous la forme de sketchs humoristiques. L’un d’entre eux, qui a déjà été dévoilé sur les réseaux sociaux, parodie la très populaire émission Occupation double. On a fait appel à deux vrais couples dans la vie [Mickaël Gouin et Léane Labrèche-Dor ainsi que Pier-Luc Funk et Virginie Ranger-Beauregard] , précise le producteur Vincent Bolduc, qui a ainsi pu tourner des scènes de baiser.

Aux discours des personnalités nommées et aux sketchs, s’ajoutera le vidéoclip d’une chanson coécrite par l’artiste québécoise Sarahmée. Lancé au début du mois, le morceau Nos voix, interprété par Sarahmée, Ariane Moffatt, Claudia Bouvette, Tom-Éliot, MIRO et RaccCity, revient sur la vague de témoignages de victimes d’inconduites sexuelles qui a déferlé l’été dernier sur le Québec.

Donner la parole aux jeunes

Vincent Bolduc rappelle que les jeunes sont la colonne vertébrale du gala Mammouth. C’est un show pour et par les ados.

Ils sont un peu laissés pour compte pendant cette pandémie, mais ils sont d’une force et d’une résilience extraordinaire, dit-il. Ils nous surprennent toujours.

Sarah-Jeanne Labrosse a également été impressionnée par cette nouvelle génération qu’elle trouve ouverte, tolérante, éduquée et pertinente et qui parle avec franchise. Ils sont très vrais, et il n’y a pas de tabous.

Au sujet des dénonciations d’inconduites sexuelles, ils ont été d’une grande honnêteté, ajoute Vincent Bolduc. Ils se sont remis en question et ont réalisé à quel point cette question n’était pas réglée.

Si la soirée Mammouth 2020 cible les jeunes, les adultes ont également tout intérêt à se mettre devant leur écran pour découvrir le regard frais porté par les 13 -17 ans.

Ça vaut la peine à n’importe quel âge d’écouter la jeunesse, ils ont quelque chose à dire. Et on ne parle pas juste de la pandémie, il y a énormément de lumière. On se sent bien après. Sarah-Jeanne Labrosse

La soirée Mammouth 2020 sera diffusée vendredi, à 20 h, sur Télé-Québec.