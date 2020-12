COVID-19 : l'est ontarien bascule en zone orange

Ce qu'appréhendait le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) s'est finalement produit : l'est ontarien passe en zone orange.

Le gouvernement de l'Ontario a indiqué, par voie de communiqué vendredi, que la circonscription sanitaire de l'est de l'Ontario sera soumise à des restrictions sanitaires plus strictes à compter de lundi.

C'est un changement auquel le médecin-hygiéniste, le Dr Paul Roumeliotis, s'attendait. Il avait indiqué qu’un changement était à prévoir en raison de l’augmentation soutenue des cas de COVID-19 dans les derniers jours.

Lors de son point de presse, vendredi, le Dr Roumeliotis a souligné que d'autres régions avaient également basculé vers une zone plus sévère. Les régions de York et de Windsor ont d'ailleurs été placées en zone grise, ce qui implique un confinement.

On voit une tendance ici, à travers la province et à travers le pays. Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du BSEO

Plusieurs mesures sanitaires supplémentaires seront mises en place lundi dans l'est ontarien, dont la fermeture des établissements dès 22 h, une limite de quatre personnes par table au restaurant et un maximum de 50 clients à l'intérieur des bars, des salles de sport et des restaurants.

Les limites concernant les rassemblements restent les mêmes , a insisté le Dr Roumeliotis qui s'inquiète de voir les citoyens transgresser les règles pendant le temps des fêtes.

Dans le communiqué de la province, on indique également que des restrictions de visite s'appliquent aux foyers se trouvant dans les régions sanitaires placées dans le palier orange. Seuls les visiteurs essentiels sont autorisés.

Les mesures entreront en vigueur à compter du lundi 14 décembre à 00 h 01. Selon le Dr Roumeliotis, il ne faut pas s'attendre à changer de zone avant au moins deux semaines .

On va faire une évaluation chaque semaine et on va voir , a-t-il ajouté.