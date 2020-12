Une autre acquisition à l’étranger pour Technosub

Après avoir acquis une entreprise de l’Arizona il y a trois ans, la société Technosub se porte acquéreuse de Clowe & Cowan, une entreprise américaine de distribution et de solutions de pompage.

La nouvelle acquisition se situe aussi dans le sud des États-Unis, cette fois à El Paso, au Texas. Cette ville est voisine de Ciudad Juárez, au Mexique.

Clowe & Cowan est décrite par Technosub comme l’un des acteurs principaux en distribution de pompes industrielles insubmersibles, au Mexique.

Selon le président-directeur général, Éric Beaupré, Technosub aura désormais un accès facilité au marché mexicain.

Le développement du marché n’était pas facile dans ce secteur et là nous achetons une entreprise qui est établie depuis 40 ans, qui connaît les bonnes personnes, les bons endroits quand y aller, où aller et comment y aller , résume Éric Beaupré.

L’accès au marché minier en sera donc facilité. Envoyer des pompes au Mexique, ça n’a jamais été difficile, mais de les rapatrier et d’offrir un bon service à la clientèle, c’est beaucoup plus dur , ajoute-t-il, soutenant que les défis linguistiques et de sécurité en seront dorénavant simplifiés.

Une transaction de plusieurs millions de dollars

Technosub, qui compte environ 215 employés et 11 bureaux, dont 9 au Canada, met donc la main sur une entreprise qui emploie environ 30 personnes.

Éric Beaupré a préféré ne pas dévoiler la valeur de la transaction, précisant tout de même qu’elle s’élevait à plusieurs millions de dollars.

Rappelons que Technosub est détenue en majorité par le Fonds de solidarité FTQ depuis 2015.