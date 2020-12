Quand et comment voir la pluie de météores des Géminides

Le point culminant de la pluie de météores géminides annuelle, attendue les 13 et 14 décembre, pourrait être encore plus visible cette année en raison de l’alignement de la lune avec la terre.

Les Géminides apparaissent chaque année du 4 au 17 décembre, alors que la Terre se déplace à travers les débris laissés par l'astéroïde 3200 Phaethon.

Le phénomène tire son nom de la constellation des Gémeaux, dont semblent provenir les météores, explique Nicole Mortillaro, éditrice du Journal de la Société royale d'astronomie du Canada.

Les Géminides sont très actives et peuvent produire plus de 150 météores par heure dans des conditions idéales, c'est-à-dire dans un ciel sans nuages et sombre.

Elles sont brillantes et peuvent parfois produire des boules de feu colorées, illustre Mme Mortillaro.

La pluie d’étoiles des Géminides est l’une des plus importantes pluies d’étoiles de l’année, selon la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal. Photo : La Presse canadienne / AP/Mark Almond/AL.com

Comment les voir

Les Géminides seront visibles vers 17 h, heure du pacifique.

Nul besoin de jumelles ni de télescopes. Pour apercevoir ces étoiles filantes, vous devez simplement sortir à l’extérieur après la tombée de la nuit et lever les yeux vers le ciel, dit Nicole Mortillaro.

La clé pour en voir autant que vous le pouvez est de vous éloigner des lumières de la ville et d'être patient. Rangez votre téléphone cellulaire, car sa lumière affecte la capacité de vos yeux à s'adapter à l'obscurité.

N’oubliez pas que ces étoiles filantes se déplacent dans l'atmosphère à 35 kilomètres par seconde, donc si vous détournez les yeux même un instant, vous risquez d’en manquer , note-t-elle.

Avec les informations de Nicole Mortillaro