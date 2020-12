Comment les Prairies gèrent-elles la COVID-19? Comparaison entre les trois provinces

Les trois provinces de la région des Prairies - l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba - sont devenues le nouvel épicentre de la pandémie au pays.

Depuis novembre, c’est ici qu’on retrouve le plus haut taux de cas, surpassant même les provinces plus populeuses telles que le Québec et l’Ontario.

Or, contrairement à la première vague où l’entièreté du pays est allée en confinement, les premiers ministres des Prairies ont été jusqu’à récemment très hésitants à confiner pour une seconde fois leur population.

Comparons les différentes stratégies mises en place par les trois provinces pour contenir et surmonter cette deuxième vague de COVID-19.

Les masques

Saskatchewan : Le premier ministre Scott Moe et son équipe ont tout d’abord imposé le port du couvre-visage dans les trois grandes villes de la province, soit Regina, Saskatoon et Prince Albert. Cette obligation s’est lentement étendue au reste du territoire puis, le 27 novembre, le masque est devenu obligatoire dans les écoles et les lieux de travail. Il est toutefois bon de noter que la majorité des divisions scolaires imposaient déjà le port du couvre-visage dans ses établissements.

Manitoba : Dès le 28 septembre, le masque fut obligatoire pour la région de Winnipeg. Un mois et demi plus tard, soit le 12 novembre, le Manitoba est devenu la première province des prairies à obliger le port du couvre-visage à l’entièreté de son territoire. Depuis, tous les élèves et enseignants de la 4e à la 12e année sont également dans l’obligation de le porter.

Alberta : L’obligation de porter un masque dans tous les lieux publics intérieurs n’a été déclarée que le 8 décembre, soit mardi dernier.

Les rassemblements

Saskatchewan : Les rassemblements intérieurs privés ne peuvent excéder cinq personnes. Pour ce qui est des rassemblements publics, tant intérieurs qu’extérieurs, la limite est fixée à 30.

Manitoba : Tout rassemblement intérieur privé est interdit. Les rassemblements publics intérieurs et extérieurs sont limités à cinq.

Alberta : Tant les rassemblements privés que publics sont interdits, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur.

Commerces de détail

Saskatchewan : Les commerces peuvent demeurer ouverts. Cependant, les grandes surfaces doivent limiter leur nombre de clients au maximum : soit 50 % de leur capacité ou bien 4 m2 par client. Celui diminuant au maximum le nombre de clients est à choisir.

Manitoba : Seuls les commerces vendant des produits essentiels sont autorisés à ouvrir leur porte. Ceux-ci doivent cependant limiter leur capacité à 25 %.

Alberta : Les commerces de détail et les centres commerciaux doivent limiter à 15 % leur capacité d’accueil.

Commerces de soins personnels

Saskatchewan : Les commerces de soins personnels tels que les salons de coiffure, salon de massage et autres sont autorisés à demeurer ouverts.

Les salons de coiffure saskatchewanais sont les seuls à toujours pouvoir accueillir des clients. (archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Manitoba : Salon de coiffure et d’esthétique, bar à ongles, salon de tatouage et salons de massage ont tous dû fermer leurs portes.

Alberta : Tout comme le Manitoba, tout a dû être fermé.

Salles de sports et d’entraînement

Saskatchewan : Ce type d’établissement peut demeurer ouvert. Le port du masque est toutefois obligatoire en tout temps, excepté lors des séances de natation. Les classes d’entraînement sont limitées à huit personnes. trois mètres doivent être maintenus entre chaque participant.

Manitoba : Tout est fermé.

Alberta : Tout sera fermé à partir du 13 décembre.

Lieux de culte

Saskatchewan : La capacité d’accueil des lieux de culte est limitée à 30 personnes. La distanciation physique doit être respectée.

Manitoba : Tout est fermé. Les cérémonies religieuses peuvent toutefois être tenues de manière virtuelle.

Alberta : Les lieux de culte albertain doivent limiter leur capacité d’accueil à 15 %. Tout comme la Saskatchewan, chaque participant doit respecter les mesures de distanciation sociale.

Restaurants et bars

Saskatchewan : Les restaurants et bars de la Saskatchewan sont autorisés à demeurer ouverts. Les personnes mangeant ou buvant ensemble peuvent être assises à la même table. Ces groupes sont toutefois limités à quatre personnes. Les tables doivent être distancées de trois mètres l’une de l’autre ou de deux mètres s’il y a une séparation physique entre elles. Les breuvages alcoolisés ne peuvent être vendus après 22 h et ceux-ci doivent être consommés avant 23 h.

Près de 10 000 restaurants au pays ont dû fermer leurs portes de manière définitive en raison de la COVID-19. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Manitoba : Ce type d’établissement peut être ouvert pour faire de la livraison ou des mets pour emporter. Les salles à manger sont toutefois fermées.

Alberta : Les mêmes mesures qu'au Manitoba seront en place dès le 13 décembre.

Équipes sportives et divertissements

Saskatchewan : Tout sport d’équipe et compétition sportive est interdit. Toutefois, les entraînements sportifs pour les 18 ans et moins sont autorisés, dans la mesure où il n’y a pas plus de 8 personnes par groupe. Les salles de bingo, les casinos, les musées, les bibliothèques et les théâtres sont, quant à eux, toujours ouverts.

Manitoba : Tout est fermé : les installations sportives, les casinos, les musées, les galeries, les bibliothèques, les cinémas et les salles de spectacle.

Alberta : Tous les sports, incluant les entraînements, sont interdits. Les lieux de divertissements tels que les casinos ou les musées seront fermés à partir du 13 décembre.

Toutes les écoles du pays ont dû revoir leur manière de fonctionner au cours des derniers mois. (archives) Photo : Radio-Canada

Écoles

Saskatchewan : Le gouvernement provincial laisse les différentes divisions scolaires prendre leurs propres décisions. Certaines d'entre elles, comme les écoles publiques et catholiques de Regina, sont passées en mode virtuel jusqu’au 11 janvier 2021.

Manitoba : De la 9e à la 12e année, un enseignement mixte alliant la présence en classe et les cours virtuels a été mis en place lorsque la distanciation physique ne peut se faire. Pour les plus jeunes, un service d’enseignement à distance peut être offert.

Alberta : Les élèves de la 7e à la 12e année sont passés en mode virtuel le 30 novembre dernier. Ceux-ci le resteront jusqu’au 11 janvier. Les plus jeunes continuent d’aller en classe jusqu’aux vacances des Fêtes. Ils poursuivront par la suite de manière virtuelle jusqu’au 11 janvier 2021.

Mariages et funérailles

Saskatchewan : Ce type de cérémonie est autorisé. Le nombre de participants est cependant limité à 30 et aucune nourriture ou boisson ne doit être servie.

Manitoba : Seuls cinq participants peuvent y prendre part ainsi qu’un célébrant.

Alberta : 10 personnes sont autorisées à participer à ce type de cérémonie. Les célébrations doivent se tenir dans un lieu public. Les réceptions sont, quant à elles, interdites.

Avec les informations de Mickey Djuric