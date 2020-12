Une ferme autonome produira des produits frais toute l’année au Yukon

L’installation agricole appelée Ag1054 est située à la station de recherche KLRSstation de recherche Kluane Lake , à 220 km au nord-ouest de White Horse.

Elle est complètement autonome et alimentée principalement par l’énergie solaire et permettra de faire pousser toutes sortes de produits frais tout au long de l’année, dès février 2021.

Un des objectifs du projet, le premier du genre dans l’Ouest canadien, est entre autres de tester de nouvelles technologies dans un climat nordique et de permettre à la station KLRSstation de recherche Kluane Lake d’être la plus autonome possible.

La ferme de la station KLRS entamera sa production en février 2021. Photo : RyanCampbell Photography

Henry Penn, le responsable de la station KLRSstation de recherche Kluane Lake et un des gestionnaires du projet, espère que la ferme permettra aussi d’améliorer la sécurité alimentaire dans le sud-ouest du territoire.

La question de la sécurité alimentaire est très importante partout au Yukon et dans le nord du Canada. Ça va être intéressant de voir à quel point ce genre de système peut améliorer la situation , explique-t-il.

Près de 2000 kg de fruits et légumes

Au sommet de sa production, la ferme devrait produire près de 2000 kg de fruits et légumes frais tous les ans. Ils seront vendus aux communautés locales.

La sécurité alimentaire est une priorité pour les communautés autour de la région de Lhù’ààn Mân (Kluane Lake). Nous sommes très intéressés de voir si ce projet aura du succès , affirme le Chef de la Première Nation Kluane, Rocher Dickson.

Les fruits et légumes pousseront à l'intérieur d'un conteneur alimenté par l'énergie solaire. Photo : RyanCampbell

Henry Penn explique que les chercheurs de la station seront en contact avec les communautés locales afin de déterminer de quels produits elles ont besoin.

Nous cultiverons ce qu’on nous demandera de cultiver , dit-il.

Le projet financé en partie par la Fondation Peter Gilgan et la National Science Foundation, aux États-Unis a obtenu du financement pour trois ans.

Henry Penn affirme qu’il prévoit déjà faire grossir le projet pour permettre de cultiver davantage d’aliments. Il aimerait également que la ferme accueille un jour du bétail.