Goliath Tech de Magog investit 13 M$ dans un projet d'agrandissement

L'entreprise est actuellement située sur la rue Péladeau s'apprête à construire un nouvel édifice de 250 000 pieds carrés sur boulevard Poirier afin d'y déménager toutes ses activités.

Le président directeur général, Julian Reusing souligne que son entreprise demeure en pleine expansion malgré la pandémie.

On a une très forte croissance d'environ 40 %. On a déménagé dans cet édifice de 88 000 pieds carrés il y a trois ou quatre ans et on déborde déjà, on n'a plus d'espace.

Julian Reusing, pdg de Goliath Tech