Mort de la petite Rosalie : toute la société invitée à agir

L'actuel DPJ de la Capitale-Nationale a lancé un cri du coeur, vendredi matin, devant la coroner Me Géhane Kamel. Pour Patrick Corriveau, le meurtre de la petite Rosalie Gagnon à Québec en avril 2018 doit pousser l'ensemble de la population à s'investir encore plus dans la protection de la jeunesse.

Pour nos enfants qui sont nos adultes de demain, pour moi, ce serait important de réaffirmer que nos enfants ont besoin de tout le monde pour se développer et s’épanouir. Oui, il faut la DPJ en dernier recours, pour le filet de sécurité, le DPJ a son rôle à jouer, mais il n’est pas seul , a soutenu Patrick Corriveau lors des audiences publiques de la coroner.

Cette dernière est rapidement intervenue, visiblement satisfaite du message lancé par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Je dois absolument le rappeler, sachant que plusieurs personnes nous écoutent : je veux que cet appel soit entendu. On a un devoir de société de s’assurer que nos amis, nos collègues et nos voisins, que ces gens-là soient bien. Il faut que Rosalie devienne un emblème de solidarité , a martelé Me Kamel.

Patrick Corriveau n'était pas le DPJ de la Capitale-Nationale lors du drame. Il est venu présenter les recommandations de l'organisation dans ce dossier lors de la dernière journée d'audiences de l'enquête publique sur le meurtre de la petite Rosalie.

En avril 2018, sa mère, Audrey Gagnon, l'a tuée avec une arme blanche avant de l'abandonner dans un bac à ordures. Elle a plaidé coupable et purge une peine d'emprisonnement à vie. L'enquête publique permettra de mieux comprendre les circonstances qui ont mené à la mort d'une enfant de deux ans.

Rosalie Gagnon Photo : SPVQ

Une situation exceptionnelle

L’actuelle directrice de la Maison Marie-Rollet a aussi tenu à rappeler l'aspect exceptionnel, d’après elle, de l’histoire d’Audrey Gagnon et de sa fille de deux ans.

Mme Gagnon est arrivée à notre centre, non pas dans un contexte de violence conjugale, mais comme victime de violence verbale et physique dans son enfance. La situation de Mme Gagnon était une situation d’exception , a mentionné Marie-Claude Langlais.

Elle a ensuite demandé que cette situation d’exception ne fasse pas en sorte que les contrôles parentaux soient rehaussés dans les maisons d'hébergement pour femmes.

Nous déplacerions le problème, parce qu’elles auront peur de venir en maison d’hébergement. Elles viennent pour ne pas vivre dans la peur de perdre leur enfant. Si nous effectuons un contrôle sur les enfants, nous perdrons le lien, elles resteront dans la violence , a-t-elle ajouté.

Mme Langlais a aussi souligné que la couverture médiatique à la suite du drame a été extrêmement difficile pour son organisation.

Dans ses recommandations, la Maison Marie-Rollet propose de revoir le rôle des médias dans la diffusion d’information au public pour éviter tout dommage collatéral pour les proches et les ressources leur venant en aide .

Un équilibre fragile

Il existe un équilibre fragile entre le partage de l’information à la DPJ et le maintien du lien de confiance entre les organismes et les femmes vulnérables , a également fait valoir le DPJ, M. Corriveau.

Depuis lundi, autant les témoins de la Maison Marie-Rollet que de la Direction de la protection de la jeunesse ont parlé des défis rencontrés dans leurs interventions respectives auprès des femmes vulnérables et leurs enfants.

Après le drame, nous avons travaillé sur l’importance du partenariat entre les maisons d’hébergement et la DPJ. Il y a maintenant un plan d’action très clair, mais on sait qu’il y a place à l’amélioration , a affirmé Patrick Corriveau.

Audrey Gagnon en avril 2018 Photo : Radio-Canada

Rappelons que cinq jours avant le drame, Audrey Gagnon s’était fait expulser de la Maison Marie-Rollet, un centre pour les femmes violentées, en raison de son comportement. La DPJ avait comme mandat de l’aider à se relocaliser. Lorsqu’une nouvelle maison d’hébergement a été en mesure d’accueillir Audrey et Rosalie, l’intervenante n’a pas pu communiquer à temps l’information à la mère.

Cette semaine, tous les témoins rencontrés de la Maison Marie-Rollet et de la DPJ ont affirmé, un après l’autre, ne jamais avoir craint pour la sécurité de la petite Rosalie. Audrey Gagnon était une bonne mère, ont-ils martelé.

Les audiences son maintenant terminées. La coroner déposera sont rapport au printemps 2021.