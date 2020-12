Anglophones et francophones gaspésiens côte-à-côte dans une formation en hôtellerie

Le Centre de services scolaire René-Lévesque et la Commission scolaire Eastern Shores s’unissent pour offrir le programme bilingue Réception en hôtellerie. Anglophones et francophones seront regroupés pour suivre leurs cours moitié en anglais, moitié en français.

Selon les initiateurs du projet, cette expérience serait une première au Québec.

Proposée en Gaspésie dès février, cette formation vise à répondre aux besoins urgents de main-d’oeuvre dans l’industrie touristique gaspésienne.

Nous avons fait des approches auprès des hôteliers de la région pour adapter la formation à leurs besoins et faire en sorte que les élèves soient bien préparés , expliquait le directeur général du Centre de services scolaire René-Lévesque, Louis Bujold, en entrevue à Bon pied bonne heure.

L'Hostellerie Baie Bleue, à Carleton-sur-Mer (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon lui, cette initiative permettra aux centres de services scolaires de collaborer et d’innover pour faire face à la baisse de fréquentation.

On est deux centres de services de petite dimension couvrant un territoire étendu , rappelle M. Bujold. En travaillant ensemble, on croit que ce sera plus facile de démarrer une cohorte. Souvent, le même problème de part et d'autre, c’est de réunir assez d’étudiants, donc c'est intéressant pour les deux. On espère intéresser au moins six anglophones et six francophones, mais on a une capacité jusqu'à 25 personnes.

D’une durée de 760 heures, la formation comprend, entre autres, les notions essentielles à l'accueil et à la maîtrise du logiciel de réservation. Les cours seront donnés en personne, la moitié au Centre d’éducation des adultes de New Carlisle et l’autre moitié, à celui de Bonaventure ou de Carleton-sur-Mer, selon l’origine des candidats inscrits.

Un stage de trois semaines est aussi prévu cet été, suivi d’un retour en classe jusqu’en octobre.

La langue, la plus grosse barrière pour les anglophones

On offre l’immersion en français pour ceux qui sont déjà diplômés, mais, ce qui est difficile, c’est d’enlever la barrière psychologique , souligne Christine Grenier, directrice du Centre d’éducation des adultes The Anchor à New Carlisle.

Habituellement, les anglophones maîtrisent assez le français pour s’insérer dans le marché du travail, mais ils ne se sentent pas assez sécurisés, selon Mme Grenier.

On espère que le groupe sera équilibré des deux côtés. On souhaite que les élèves tissent des liens entre eux pour enlever cette barrière psychologique-là plus facilement. Christine Grenier directrice du Centre d’éducation des adultes The Anchor à New Carlisle

Cette offre serait unique au Québec. Au meilleur de notre connaissance, ça ne se fait pas ailleurs , avance Mme Grenier.

J'apprécie l'ouverture de M. Bujold pour expérimenter avec nous , ajoute-t-elle. Nos centres sont rapprochés, ce qui nous permet d'alterner entre les deux centres.

Le programme se veut aussi une main tendue vers la communauté anglophone qui est plus isolée.

Mme Grenier vit d’espoir. On travaille très fort pour la rétention de nos jeunes anglophones et on semble gagner du terrain de ce côté-là. On pense que le fait de leur offrir l’accès à l’apprentissage du français va les aider.

Les Autochtones de Gesgapegiag figurent aussi parmi la clientèle potentielle de cette formation, ce qui ouvre la porte à d’autres formes de collaboration.

Réserve micmaque de Gesgapegiag en Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Mon plus grand rêve, ce serait un projet qui réunirait les trois communautés pour favoriser l'amélioration des conditions de vie des Gaspésiens. Christine Grenier

Cette première expérience pourrait paver la voie à d’autres projets. Ultimement, d’autres formations pourraient être offertes en immersion, par exemple en soins à domicile. Selon Christine Grenier, les besoins en personnel bilingue sont importants dans la région.

Les organisateurs de la formation misent aussi sur le nouveau Programme d'aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF) offert par Emploi Québec. Les élèves pourraient avoir accès à un revenu pouvant aller jusqu’à 500 $ par semaine pour faciliter l'accès à la formation.