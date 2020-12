The Last of Us Part II, grand gagnant des Game Awards 2020

The Last of Us Part II a dominé la cérémonie des Games Awards 2020, ces Oscars de l’industrie du jeu vidéo, qui se tenait virtuellement jeudi soir. Son développeur, Naughty Dog, a remporté les honneurs dans 7 de ses 10 nominations, dont celui dans la catégorie du meilleur jeu de l’année.

Ces nombreux trophées s’ajoutent aux six autres remportés par l'entreprise lors des Golden Joystick Awards, remis le 24 novembre dernier.

Naughty Dog a salué cet exploit sur Twitter, après une année sans précédent remplie de tant de jeux brillants .

L’un des favoris de la pandémie, Among Us, a gagné le trophée du meilleur jeu pour téléphone intelligent et celui du meilleur jeu multijoueur. Animal Crossing: New Horizons, qui a battu des records de vente du côté de Nintendo depuis le mois de mars, a quant à lui décroché le prix du meilleur jeu familial.

Ghost of Tsushima, nommé dans sept catégories, a gagné le prix dans la catégorie de la meilleure direction artistique. Hades, qui était nommé dans huit catégories, accède à la première marche du podium pour ce qui est du meilleur jeu d’action et du meilleur jeu indépendant, détrônant plusieurs productions canadiennes.

Le Canada quitte bredouille

Les studios canadiens qui avaient été sélectionnés sont tous repartis les mains vides.

Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion, réalisés respectivement à Montréal et à Toronto pour le compte d’Ubisoft, s’affrontaient tous les deux dans la catégorie innovation en accessibilité . Ces productions ont été supplantées par The Last of Us Part II et son succès phénoménal. Le prix du meilleur jeu d’action, pour lequel Valhalla avait également été sélectionné, a été remis à Hades.

Spiritfarer, un jeu du studio montréalais Thunder Lotus Games, a vu la première place lui glisser entre les doigts pour les titres du meilleur jeu indépendant (Hades) et du meilleur jeu avec un message social (Tell Me Why).

Le jeu FIFA 21, édité à Vancouver par Electronic Arts (EA), était en lice pour le prix du meilleur jeu de sport ou de course, mais c’est plutôt Tony Hawk's Pro Skater 1+2 qui a remporté les honneurs dans cette catégorie.

Le jeu vidéo montréalais Star Wars: Squadrons laisse la place à Half-Life: Alyx pour le prix du meilleur jeu en réalité virtuelle ou réalité augmentée.