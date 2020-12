L’histoire des chandails laids de Noël dans un conte pour enfants

Cette année, pandémie oblige, les cofondateurs d'événements liés au chandail laid de Noël Chris Boyd et Jordan Birch célèbrent cet accessoire vestimentaire autrement. Ceux-ci publient un livre pour enfants intitulé The Ugly Christmas Sweater Rebellion.

Le livre raconte l’histoire de chandails laids de Noël qui réalisent que les enfants se désintéressent d'eux, alors qu'ils ont été tricotés par une grand-maman.

Les valeurs qui sont importantes aux auteurs, soit être proche les uns des autres, être généreux et être gentil, sont au coeur de ce récit que Chris et Jordan avaient en tête depuis quelques années.

Nous avons mis dans le livre un peu de notre histoire et des valeurs que nous avons apprises au cours des vingt dernières années, soit l’importance de rassembler entre nous pour avoir du plaisir et de se permettre d'être fous. Jordan Birch, cofondateur des événements des chandails laids de Noël

L’argent amassé par la vente du livre ira à une banque alimentaire pour permettre à des enfants dans le besoin de manger à leur faim.

Une initiative virtuelle pour 2020

Il n’y aura pas de soirée du chandail laid de Noël en décembre, cette année, mais Chris Boyd et Jordan Birch invitent les gens à dévaliser leur garde-robe pour trouver leur chandail de Noël le plus laid et à participer à leur course virtuelle de 5 km.

Nous n’avons pas inventé les chandails laids de Noël, mais nous avons commencé à les appeler laids et nous avons décidé de les rendre tendance et d'organiser nos événements festifs autour de ce vêtement risible. Chris Boyd, cofondateur des événements de chandails laids de Noël

La course « The Ugly Christmas Sweater Dash » permet d'amasser des fonds pour la Fondation de l’Hôpital Eagle Ridge, à Port Moody. Avec chaque inscription, les gens recevront un masque de Noël... laid.

Chris Boyd, cofondateur des soirées « The Original Ugly Christmas Sweater Party ». Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

La Colombie-Britannique a « officialisé » le troisième vendredi de décembre comme étant la journée de célébration du chandail laid de Noël, une façon de reconnaître que le phénomène est né dans la province en 2002.