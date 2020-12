La COVID-19 en Saskatchewan, une pandémie marquée par une deuxième vague dévastatrice

Après avoir connu une première vague plutôt timide, la province a été frappée de plein fouet par une deuxième vague beaucoup plus forte à compter du mois d’octobre.

Retour sur l’évolution de la COVID-19 dans cette province des Prairies.

Une première vague limitée

La COVID-19 s’est propagée au Canada à compter de la fin du mois de janvier. Des voyageurs venus d’Iran et de Chine ont posé leurs valises au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, des provinces qui sont devenues les trois premiers foyers d'éclosion au pays.

Initialement épargnée du virus, c’est le 12 mars que la Saskatchewan est touchée par la COVID-19. Ce jour-là, les résidents de la province apprennent l’annonce d’un premier cas présumé par le gouvernement. Rapidement, l’effort de guerre pour freiner la propagation de la COVID-19 se met en branle.

Le 49e gala des prix Juno, qui devait se tenir à Saskatoon, est annulé et le gouvernement prend la décision de fermer progressivement les écoles de la province.

Quelques jours plus tard, le 18 mars, le premier ministre Scott Moe déclare l’état d’urgence sanitaire après que de nouveaux cas de COVID-19 sont recensés sur le territoire saskatchewanais.

Nous déclarons l’état d’urgence pour faire face à cette pandémie. C’est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, fermeture des salles d'entraînements et casinos, capacité limitée dans les restaurants et les bars, c’est le début du confinement en Saskatchewan.

L'état d'urgence a été décidé après des consultations avec le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, qui se fait rapidement connaître par le public saskatchewanais. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

À la fin du mois de mars, 184 Saskatchewanais ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Mais bonne nouvelle en avril, la province enregistre plus de guérisons que de nouveaux cas.

Ces chiffres encourageants poussent Scott Moe à rouvrir prudemment la province à compter du 4 mai.

Si nous agissons trop rapidement, nous risquons d'accroître la propagation de la COVID-19. Si nous agissons trop lentement, nous risquons d'endommager de façon permanente les moyens de subsistance de milliers de personnes en Saskatchewan , souligne le premier ministre lors du dévoilement du plan de réouverture à la fin du mois d’avril.

Ce plan provincial, de cinq phases, a été mis en vigueur pendant les mois suivants, et il se terminera lorsque toutes les mesures en lien avec la COVID-19 seront levées.

Une deuxième vague ravageuse

La Saskatchewan, contrairement à certaines provinces canadiennes telles que le Québec et l’Ontario, a été moins secouée par la première vague de COVID-19 au cours des premiers mois de 2020.

Un nombre important des cas enregistrés dans cette première vague provient des communautés éloignées, telles que La Loche, ou encore des communautés huttérites dans le centre et le sud de la Saskatchewan.

En avril, la communauté majoritairement autochtone de La Loche, située à 600 km au nord-ouest de Saskatoon, est devenue l'épicentre de la COVID-19 en Saskatchewan avec 75 % des cas actifs de la province. Photo : Radio-Canada / Bridget Yard

Après un mois de septembre marqué par une rentrée scolaire attendue et seulement 296 cas recensés au total dans la province, la Saskatchewan est frappée de plein fouet en octobre par une deuxième vague.

Rapidement, le nombre de cas se multiplie sur le territoire saskatchewanais au point où le 12 octobre, la province enregistre 66 nouveaux cas, un record en 3 mois. Devant cette hausse, le gouvernement impose de nouvelles restrictions concernant les rassemblements, puisque la majorité des cas sont recensés dans des lieux de cultes et des boîtes de nuit.

« Malgré l’augmentation de cas liés à la transmission communautaire, nous sommes convaincus de pouvoir aplatir la courbe », souligne le Dr Shahab le 13 octobre.

La situation est à ce point préccocupante que la province se situe au quatrième rang au Canada à la fin octobre pour le nombre de cas par habitant.

Des mois de novembre et décembre meurtriers

En novembre, cette deuxième vague est bien ancrée à la suite des nombreuses éclosions enregistrées lors du mois d’octobre.

Le gouvernement de Scott Moe annonce de nouvelles restrictions pour freiner l’importante augmentation des cas de COVID-19. De nouvelles mesures surviennent alors que la province a fracassé son record quotidien avec 308 nouveaux cas dans la journée du 14 novembre.

Paul Merriman a été nommé ministre de la Santé à la suite de la victoire du Parti saskatchewanais lors des élections du 26 octobre. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Parmi ces nouvelles directives, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés des municipalités d’au moins 5000 habitants. Les rassemblements privés intérieurs sont limités à cinq personnes et des restrictions supplémentaires aux entreprises sont mises en place.

Une fois de plus, ces nouvelles mesures n’empêchent pas la progression de la COVID-19 en Saskatchewan. Le nombre de décès en lien avec le virus double entre le 3 novembre et le 6 décembre, passant de 29 à 59 au total depuis le début de la pandémie.

En date du 8 décembre, le nombre de cas actifs dans la province s’enflamme, au point où la Saskatchewan se place au deuxième rang au pays, pour le nombre de cas actifs par 100 000 habitants.

Avec les Fêtes qui approchent à grands pas dans la province, Scott Moe décide que les rassemblements privés intérieurs devront se limiter aux personnes vivant à la même adresse.

J’avais espoir qu’on puisse aplatir la courbe davantage. Nous n’avons pas été capables de le faire. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan.

Bien que le premier ministre répète qu’il est contre un confinement total, il ouvre la porte à une telle éventualité si le nombre de cas continue de grimper dans la province.

Une lueur d'espoir

Malgré la hausse importante de cas enregistrée lors de la deuxième vague, le premier ministre Scott Moe et les autorités sanitaires regardent vers l’avant avec les premières doses de vaccins contre la COVID-19 arrivées dans la province à la mi-décembre.

C'est la première semaine où nous annonçons des nouvelles positives. Saqib Shahab, médecin-hygiéniste en chef de la Saskatchewan

La Saskatchewan déploie sa campagne de vaccination, dont la distribution débute auprès de la population vulnérable ou ayant le plus de risque de contracter la COVID-19.

Le début de la phase 2 du plan de vaccination provinciale, celle où l’ensemble de la population générale pourra recevoir le vaccin, est prévu pour avril 2021.