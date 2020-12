Disney+ augmente ses prix mensuels et ajoute un nouveau service

L’abonnement pour la plateforme Disney+ coûtera plus cher au Canada à partir du 23 février 2021. Son prix sera majoré de 3 $ par mois et inclura une nouvelle chaîne.

Cette nouveauté – le service Star –sera une version internationale de Hulu, seulement offerte aux États-Unis pour le moment.

Le service Star proposera du contenu des studios 20th Century Studios et FX channel, mais ne sera pas optionnel et sera compris dans l’abonnement. Pour cette raison, le prix mensuel de l'abonnement à Disney+ passera de 8,99 $ à 11, 99 $.

Disney n’a pas précisé quels seront les contenus offerts par Star au Canada, mais dispose d’un grand catalogue de films et séries. On peut penser aux films Die Hard et The Shape of Water, ainsi que les séries Devs et Mrs. America.

