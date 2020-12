Jusqu’au 3 janvier, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau prévient que des points de contrôle aléatoires seront érigés sur le territoire afin de dépister les conducteurs avec les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues.

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau indique qu’il privilégiera la tenue de barrage éclair , c'est-à-dire des contrôles de courte durée à plusieurs endroits sur le territoire de Gatineau.

La police de Gatineau effectue une simulation d'un barrage éclair pour intercepter des conducteurs avec facultés affaiblies. (archives) Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

« Depuis l’année dernière, on a adopté une autre approche qui est en fait le barrage éclair. [...] On va éparpiller nos actions sur le territoire pour cibler plus de conducteurs et ainsi être plus efficace », explique l’agent Andrée East, porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau en entrevue à Radio-Canada.

Beaucoup d’arrestations malgré le confinement

Cette année encore, le nombre d'arrestations pour la conduite sous l'effet de drogues ou de l'alcool fait dire au SPVGService de police de la Ville de Gatineau que le message doit encore être répété.

Malgré la réduction des déplacements sur les routes, malgré l’interdiction de rassemblement et la fermeture des bars en raison de la COVID-19, le nombre d'arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies est presque aussi élevé cette année que les années précédentes, déplore la police de Gatineau.

À la fin de novembre dernier, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau comptait 234 arrestations pour ce délit. En 2019, les policiers de Gatineau ont arrêté 312 conducteurs pour conduite avec les capacités affaiblies et 277 l’année d’avant.

L’agent Andrée East est porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau. (archives) Photo : Radio-Canada

L’une des explications selon nous, il y a des études qui sont sorties indiquant que pendant le confinement, la consommation d’alcool des gens a augmenté [... ] Et ça évidemment ça nous amène à penser que même s’il n’y aura pas de rassemblement pour Noël, les chiffres risquent d’être aussi élevés [que les années précédentes]. On ne peut pas relâcher nos efforts cette année , a indiqué l’agent Andrée East.

Par ailleurs, les barrages routiers pourraient aider les policiers à identifier de potentiel rassemblement durant la période des Fêtes, mais ce n’est pas l’objectif premier de l’opération, note le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Oui, on pourrait poser des questions à savoir combien vous avez consommé, où vous avez consommé, avec qui vous avez consommé. Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes. Mais cette personne-là n’est pas obligée de répondre, car elle a le droit de garder le silence , a précisé Andrée East.

Le SPVG moins tolérant pour les rassemblements

Cette dernière indique toutefois que le SPVGService de police de la Ville de Gatineau sera à pied d'œuvre durant les fêtes afin de contrôler les rassemblements.

« On a pas en main encore un nouveau décret comme tel [de Québec pour le plan d’intervention policière pour les rassemblements]. Mais ce qu’on en comprend, c’est qu’il va falloir baisser notre niveau de tolérance », a prévenu l’agent East.

Le cannabis aussi dans la mire

Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau rappelle que ces interventions vont aussi cibler le cannabis au volant. Les policiers sont beaucoup mieux équipés qu’avant pour détecter la présence de cannabis dans l’organisme, note le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Depuis les dernières années, les policiers ont pu être formés pour avoir de meilleurs outils pour intervenir [...] Quand ç'a été développé [ le programme de détection du cannabis] tous les agents qui étaient déjà en service ont eu à suivre cette formation-là, mais maintenant, c’est intégré à même la formation initiale en patrouille-gendarmerie à l'École nationale de police du Québec , explique l’agent East.

En raison de la pandémie de COVID-19, le traditionnel raccompagnement du temps des Fêtes, Nez-Rouge a été annulé au Québec.

Certaines compagnies de taxi de la région ont indiqué qu’il allait offrir le service de raccompagnement de la voiture, moyennant des frais supplémentaires.