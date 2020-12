Vers de nouvelles cibles de réduction des GES pour le Canada

Justin Trudeau confirmera ce midi qu’il rehausse la cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) qui avait été fixée il y a plus de cinq ans par le gouvernement Harper, et qu’il cherchera à y parvenir en haussant notamment la taxe sur le carbone.

Le premier ministre en fera l’annonce lors d’une conférence de presse à Ottawa en compagnie du ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, et des ministres des Infrastructures et du Patrimoine canadien, Catherine McKenna et Steven Guilbeault.

En vertu de cibles établies par le gouvernement conservateur de Stephen Harper en vue de l’Accord de Paris, qui fêtera samedi son cinquième anniversaire, le Canada vise en ce moment à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030.

Élu tout juste avant cet accord, le gouvernement libéral de Justin Trudeau n’a jamais modifié cette cible. Lors de la dernière campagne électorale, il s’est cependant engagé à les dépasser, puis à faire du Canada un pays carboneutre d’ici 2050.

Il y a trois semaines, le ministre Wilkinson a d’ailleurs déposé un projet de loi prévoyant que le gouvernement fédéral se fixe des cibles nationales de réduction des émissions de GES au Canada pour 2030, 2035, 2040 et 2045 afin d'atteindre cette carboneutralité.

Le Canada est loin d’être en voie d'atteindre ses cibles actuelles de réduction des GES. Entre 2005 et 2018, les émissions n’ont diminué que de 0,1 % à l’échelle du pays, selon les plus récentes données officielles qu’il a fournies à l’ONU.

Afin d’améliorer ce bilan, le gouvernement Trudeau a imposé en 2019 une tarification du carbone dans les provinces qui n'avaient pas de plan de réduction des GES.

Cette tarification prend la forme d’une redevance sur les combustibles pour les producteurs et les distributeurs, dont le prix est appelé à être modulé. Le tout est refilé aux consommateurs, qui sont cependant en partie remboursés par Ottawa.

Fixée à 20 $ par tonne de GES en 2019, la redevance doit passer à 50 $ en 2022. Jusqu’ici, le gouvernement Trudeau a toujours refusé de dire ce qu’il en adviendrait par la suite.

Dans un rapport publié il y a deux mois, le directeur parlementaire du budget estimait que la taxe devrait passer à 117 $ la tonne d'ici 2030 pour toutes les industries si le Canada voulait atteindre sa cible.

Ce scénario supposait cependant que la redevance s'applique à toutes les provinces après 2022, et qu’elle soit la seule mesure utilisée pour atteindre les objectifs d'émissions fixés par Ottawa.