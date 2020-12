Le site web Not-Amazon favorise l'achat local au pays

Le site appelé Not-Amazon répertorie plus de 500 petits commerces dans la région de Toronto, que ce soit des librairies, des magasins de musique, des boutiques de vêtements, des papeteries ou des pâtisseries.

Le portail a été lancé il y a 3 semaines et a reçu plus de 100 000 clics.

Sa créatrice Ali Haberstroh est une gestionnaire dans le secteur des médias sociaux.

Depuis le lancement du site, Mme Haberstroh y a ajouté 1500 petits commerces des villes de Calgary, Vancouver et Halifax.

Elle dit ne tirer aucun revenu de la plateforme.

Morgane Saba, qui aide sa mère à gérer la pâtisserie Douce France à Toronto, s'est rendu compte que leur commerce avait été ajouté au portail après un bond dans les ventes durant le week-end du Vendredi fou.

En une journée, on pourrait avoir plus de 100 personnes qui viennent à partir du site et après, sur ces 100 personnes, même si on a 5 % à 10 % qui font un achat, c'est énorme.

Morgane Saba, pâtisserie Douce France