Neuf nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

La Côte-Nord compte aujourd’hui neuf nouveaux cas de COVID-19, la plus importante augmentation quotidienne depuis le début de la deuxième vague.

Cet important bond porte à 227 le nombre de Nord-Côtiers ayant reçu un diagnostic positif de COVID-19.

Ces nouveaux cas sont répartis dans quatre MRCMunicipalité régionale de comté .

La Basse-Côte-Nord compte un cas de plus, son deuxième.

On trouve deux nouveaux cas en Haute-Côte-Nord, trois nouveaux dans Manicouagan et trois nouveaux dans Sept-Rivières.

Seuls les bilans de la Minganie et de Caniapiscau restent donc inchangés.

Cas par MRC : Basse-Côte-Nord : 2 cas (+1)

Caniapiscau : 6 cas

Haute-Côte-Nord : 9 cas (+2)

Manicouagan : 59 cas (+3)

Minganie : 13 cas

Sept-Rivières : 138 cas (+3)

Avec une guérison de plus, portant le total des personnes rétablies à 209, la région compte maintenant 16 cas actifs, huit de plus qu’hier.

Le Québec compte 1713 cas confirmés de plus qu’hier et regrette 53 nouveaux décès. Le nombre d’hospitalisations et de lits occupés aux soins intensifs est également en augmentation.