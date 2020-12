Neuf nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie, tous dans Rocher-Percé

Cette MRCMunicipalité régionale de comté compte maintenant le plus grand nombre de cas actifs en Gaspésie, soit 44 sur un total de 92.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 374 cas

Bonaventure : 366 cas

Rocher-Percé : 290 cas (+9)

Côte-de-Gaspé : 378 cas

Haute-Gaspésie : 29 cas

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas

On ne dénombre aucun nouveau décès (43 au total), ni aucune nouvelle hospitalisation (7 au total).

Deux nouvelles guérisons figurent aussi au bilan (1334 au total).

La santé publique indique également que 67 300 tests ont été effectués dans la région depuis le début de la pandémie.

Neuf cas ont aussi été confirmés hier par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Écoles du Centre de services scolaires René-Lévesque

Par ailleurs, jeudi, le Centre de services scolaires René-Lévesque rapportait 15 cas de COVID-19 dans ses écoles. Un cas a été recensé à l’école La Source et un autre à celle de Sacré-Cœur. Deux cas ont été répertoriés à l’école Mgr-Sévigny.

L’école St-Joseph est la plus touchée avec 11 cas. L'école a d'ailleurs été fermée lundi et mardi et une classe a été mise en confinement.

École La Source (1 cas)

École Mgr Sévigny (2 cas)

École Sacré-Coeur (1 cas)

École St-Joseph (11 cas)

Au Québec, le dernier bilan qui fait état de 1713 nouveaux cas d'infection au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 160 023 le nombre total de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La santé publique fait également état de 53 nouveaux décès, ce qui porte à 7435 le bilan total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février dernier.