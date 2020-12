La santé publique du Canada revoit à la baisse ses projections pour la progression de la pandémie de COVID-19 d’ici à la fin de l’année. Le pays fait toutefois face à une courbe ascendante et « rien n’indique que cette trajectoire va changer sans une intensification des mesures de santé publique », conclut l’Agence de la Santé publique fédérale.

Le 20 novembre, l'agence calculait que le nombre de nouveaux cas quotidiens de la COVID-19 se situerait entre 10 000 et 22 000 en décembre. On dénombrait à ce moment un peu plus de 4000 nouveaux cas par jour au pays.

Dans la plus récente modélisation, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, avance plutôt que le pays comptera au plus 12 000 nouveaux cas début janvier. Le pays recense en moyenne plus de 6500 nouveaux cas par jour.

La prudence s'impose

La santé publique fédérale prévoit tout de même une croissance rapide du virus d’ici Noël. Elle estime que le Canada pourrait compter à ce moment jusqu'à 577 000 cas au total et 14 920 décès.

On entre dans une période très risquée , selon la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, soit celle du temps des Fêtes.

Plusieurs d’entre nous ont hâte de prendre des vacances et de se reposer. Mais nous devrons être très, très prudents au cours des prochaines semaines afin de protéger les travailleurs de la santé.

Le nombre de cas quotidiens actuel dépasse de beaucoup le pic de la première vague, a affirmé Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de l'ASPC. Toutes les provinces à l’ouest de l’Atlantique ont battu leurs records de nouveaux cas quotidiens ces dernières semaines.

Il y a trois semaines à peine, on dénombrait 52 000 cas actifs au pays, tandis qu’on en compte aujourd’hui 73 200. Cette hausse va de pair avec une augmentation du nombre des hospitalisations et des décès.

Plus de détails à venir.