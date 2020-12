Au micro de Marie-Gabrielle, Michelle Gervais fait un retour dans le quartier de Saint-Vital qui l'a vue grandir. Ses parents habitent toujours dans la maison familiale où ils ont élevé leurs six enfants. Elle évoque également des souvenirs d’enfance marqués par des voyages en famille.

Une fois adulte, Michelle continue d’être une grande aventurière avec son mari et leurs enfants. Elle aime explorer le monde et le faire découvrir aux autres. En particulier, elle est animée d'une passion de faire découvrir le Manitoba et sa culture francophone.

En novembre, elle a été intronisée au Temple de la renommée du tourisme. Son engagement de plusieurs années dans le domaine du tourisme a été récompensé par l’Association de l’industrie du tourisme du Canada.

Au national, on a réalisé ce que le Manitoba est en train de faire pour mettre en avant le tourisme francophone. Michelle Gervais, ancienne directrice de Tourisme Riel

La perspective de sa retraite la réjouit : elle aura enfin du temps pour « faire le guide touristique »! En attendant que la pandémie le lui permette, elle prévoit un voyage en canot, avec des amis, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Les 4 saisons de Michelle Gervais (entrevue intrégrale) Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

