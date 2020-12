Le gouvernement Legault manque d'éthique et de transparence, selon l'opposition

L'Opposition officielle estime avoir fait du bon travail au cours de la session qui prend fin, malgré le défi de surveiller et de questionner le gouvernement sans miner ses efforts pour endiguer le virus. J'ai le sentiment du devoir accompli. On a été constructifs, on a amené des propositions, on a amené des idées sur la table , explique la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade.

Elle déplore le manque d'empathie de la CAQ envers certains types d'entreprises, notamment les PME, et d'humanité avec les gens qui ont souffert de cette crise. Dominique Anglade est également très critique de la réaction du premier ministre François Legault à la suite du blâme de la Commissaire à l'éthique envers le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibon, pour conflit d'intérêt.

C'est très préoccupant, mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que c'est évident, quand on lit le rapport de la commissaire à l'éthique, M. Fitzgibon a très peu de temps à accorder à cette question. Comment se placer en conflit d'intérêts, même dans des missions, même quand ce sont des gens qui sont commanditaires d'un évènement, c'est le B.A.BA [du travail de député]. Dominique Anglade

Le ministre de l’Économie a été écorché une deuxième fois mardi pour des manquements dans la déclaration de ses intérêts dans certaines entreprises qui font affaire avec le gouvernement.

La cheffe libérale rappelle également que c’est son parti qui a demandé l'audition du directeur national de la santé publique et la tenue d'une enquête publique indépendante.

L'importance de la transparence

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a profité de l'occasion pour réitérer sa demande d’une enquête publique pour faire la lumière sur la situation dans les CHSLD durant les derniers mois.

On réitère l’importance de la transparence. On implore le gouvernement de rebâtir la confiance en s’occupant de régler des problèmes pour la population en étant honnête sur ses orientations plutôt que d’agir comme une boîte de relations publiques. Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Le chef, qui se dit également satisfait de la prestation du Parti québécois au cours de cette session parlementaire, estime que le PQ est plus que jamais pertinent. Nous sommes le parti de référence sur les enjeux qui touchent les Québécois.

M. Plamondon n’a pas manqué de rappeler le projet du PQ, celui de l’indépendance du Québec avec toutes les batailles que cela implique comme celle de la langue française .

Un gouvernement déconnecté

De son côté, Québec solidaire (QS) accuse le premier ministre d’être prisonnier de sa cellule de crise et de ne pas aller sur le terrain.

Sa cheffe parlementaire, Manon Massé, rappelle les difficultés vécues par le personnel de la santé de plus en plus sous pression pour faire face à la COVID-19, alors que le gouvernement semble ignorer leur appel à l’aide.

Au début de la session, on a mis la CAQ en garde : les hommes et les femmes qui nous ont sauvé la vie, qui nous ont sauvé la peau pendant la première vague, sont en train de péter au frette. Manon Massé, cheffe parlementaire de Québec solidaire

La trêve et le ralliement national derrière le gouvernement pour faire face à la pandémie semblent loin derrière. Les choses ont changé, on n’est plus en avril , lance Mme Massé.

La cheffe parlementaire de QS estime que le bilan de son parti est très satisfaisant, compte tenu de la taille de son équipe et des défis à relever.

Les travaux de l’Assemblée nationale seront suspendus à partir de vendredi après-midi pour le temps des Fêtes.

Par ailleurs, au cours de cette dernière période des questions, François Legault a accepté de tenir une rencontre hebdomadaire pour mettre les partis de l’opposition au parfum sur l’évolution de la pandémie pendant la suspension des travaux, tel que le demandait Dominique Anglade. Un retour à une initiative mise en place au début de la crise de COVID-19.