Un homme de 35 ans et une femme de 29 ans ont été arrêtés, jeudi, lors d’une perquisition à Alma.

Les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés à leur domicile de la rue de la Concorde. Ils ont saisi plus de 7000 comprimés de méthamphétamine, plus de 1 kilo de cannabis illicite, ainsi que de l’argent et du matériel servant au trafic de stupéfiants.

L’enquête entourant l’opération policière laissait soupçonner un important trafic de stupéfiants.

Les deux personnes arrêtées ont été interrogées, puis libérées sous certaines conditions. Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées.