Warner Bros. risque de tuer Dune et le cinéma, selon Denis Villeneuve

Pour le réalisateur de Dune, nouvelle adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert, le choix de Warner Bros. de mettre son film sur sa plateforme HBO Max dès sa sortie en salles signifie qu'il n'aura pas la chance d'avoir les performances nécessaires pour être rentable et que le piratage finira par l'emporter .

Warner Bros. pourrait bien avoir tué la franchise Dune et menace le cinéma en général, s’est-il emporté dans une tribune publiée jeudi soir par le site spécialisé Variety, dernière d'une longue liste de réactions indignées d'Hollywood à cette décision iconoclaste.

Début décembre, Warner Bros. a annoncé que tous ses films prévus en 2021, dont les très attendus Matrix 4 et Dune, seraient diffusés sur HBO Max parallèlement au cinéma, bouleversant les codes et les pratiques de l'industrie, afin de compenser la baisse des recettes.

Cette stratégie ne doit s'appliquer dans l'immédiat qu'aux États-Unis, le service HBO Max n'étant pas encore offert dans d'autres pays, où le catalogue Warner Bros sortira normalement dans les salles de cinéma l'an prochain. Lancé en mai dernier, HBO Max devrait être étendu à certains pays d'Amérique latine et d'Europe au second semestre 2021.

Aucun amour pour le cinéma

Les studios, appartenant au groupe de télécommunications AT&T, ne manifestent absolument aucun amour du cinéma ou pour le public , accuse Denis Villeneuve. Il ne s'agit que de la survie du géant des télécommunications, qui porte actuellement une dette colossale de plus de 150 milliards de dollars .

La diffusion en continu à elle seule ne peut pas faire vivre l'industrie du film telle que nous la connaissions avant la pandémie de COVID-19. Elle peut produire de très bons contenus, mais pas des films de l'envergure et de l'ambition de Dune , assure le réalisateur.

Le meilleur film que j’ai jamais réalisé

Dune, avec Timothée Chalamet dans le rôle du héros Paul Atréides, devait être le point d'orgue de la saison cinématographique 2020, mais sa sortie, initialement prévue en novembre, a déjà été décalée à deux reprises en raison de la crise sanitaire qui a provoqué la fermeture de nombreux cinémas.

Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson dans une scène de « Dune » dans le désert de Jordanie Photo : Chiabella James Warner

De l’aveu de Denis Villeneuve, le film est sa plus grande fierté et la chose la plus difficile qu’il a faite de sa vie. Dune est de loin le meilleur film que j’ai jamais réalisé. Avec mon équipe nous avons consacré plus de trois ans de nos vies pour en faire une expérience unique à vivre sur grand écran. L’image et le son du film ont été méticuleusement conçus pour être vécus en salle.

Quand la pandémie sera terminée, les cinémas seront de nouveau remplis [...] Non pas parce que l'industrie du film en a besoin mais parce que nous, les humains, avons besoin du cinéma en tant qu'expérience collective. Denis Villeneuve