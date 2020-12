L’Abitibi-Témiscamingue compte 2 nouveaux cas de COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux indique que l’une de ces personnes a été exposée au virus à l’extérieur de la région. Le personnel de la santé tente d’identifier les gens avec qui elle a été en contact.

L’autre cas actif était déjà en isolement puisque cette personne avait été considérée comme un contact d’un cas déclaré.

L’Abitibi-Témiscamingue compte 24 cas actifs de coronavirus. Les MRC d’Abitibi et de Témiscamingue ne comptent aucun cas actif.

Deuxième vague

Au cours de cette deuxième vague de la pandémie, 120 personnes dont l’adresse se trouve en Abitibi-Témiscamingue ont reçu un résultat positif au test de dépistage du virus. De ce nombre, 96 personnes sont considérées comme rétablies.

Au moment de dévoiler les données, le CISSS-AT indiquait qu’aucune hospitalisation n’est reliée à la COVID-19.

Un contrat moral régional

On s’attend à ce que la population suive les directives et suive ce contrat moral qu’on s’était entendu d’avoir, d’abord avec le premier ministre et maintenant c’est la santé publique régionale et moi-même qui le demandons , a rappelé la présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Caroline Roy.

Ce contrat moral prévoit un confinement volontaire du 17 décembre au 23 décembre, suivi d’une période de 4 jours où les gens pourront faire deux rassemblements de 10 personnes ou moins et d’une autre période de confinement volontaire du 28 décembre au 3 janvier.

Bien qu’aucun décret gouvernemental ne vienne appuyer cette demande et que par conséquent, aucune amende n’est prévue pour le moment pour les personnes qui auraient des rassemblements de 10 personnes ou moins à d’autres moments pendant la période des Fêtes, la santé publique en appelle au sens des responsabilités des gens de l’Abitibi-Témiscamingue.

Pas d'hospitalisation

Nous sommes dans une position privilégiée, nous n’avons aucun cas hospitalisé. Il y a des hôpitaux qui ont dû faire du délestage pour accommoder les cas de COVID. C’est sûr que la situation ailleurs dans la province, ça préoccupe. C’est pour ça qu’on veut s’assurer qu’on fait notre bout pour ne pas ajouter à ce fardeau , a expliqué Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique en précisant que des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être mises en place advenant une augmentation des cas.