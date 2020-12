À Birds Hill, un sentier orné de décorations de Noël pose un danger pour la faune

Le personnel du parc provincial Birds Hill demande aux randonneurs qui ont décoré tout un sentier avec des décorations de Noël d'être respectueux de la nature et de ne pas se laisser emporter par l'esprit des Fêtes.

Au cours des années précédentes, des gens ont décoré un seul sapin à la fin du chemin Cedar Bog, long de 3,5 km. Mais, cette année, le parc a connu une plus grande affluence de marcheurs et presque tout le sentier est décoré.

Des dizaines de boules en verre scintillent et brillent sur des arbustes à l'entrée du sentier, mais certaines sont également tombées et ont été piétinées et brisées, laissant des éclats acérés dans la neige.

Un employé de Parcs Manitoba qui s'occupe du parc provincial Birds Hill depuis 46 saisons nettoyait, jeudi, des sections du sentier qui avaient du verre brisé. Rapidement, il s’est blessé.

C’est sympa de voir que les gens sortent et décorent notre parc, mais j’aimerais qu’ils y pensent à deux fois avant d’endommager le parc , dit Mervin W. Si quelqu’un tombe, il peut se couper la main. Ça pourrait aussi blesser les animaux, des petits écureuils aux plus grosses bêtes , ajoute-t-il.

Mervin W, un employé de Parcs Manitoba, s'est blessé en ramassant des décorations de Noël cassées le long d'un sentier dans le parc Birds Hill. Photo : Radio-Canada / Erin Brohman

Chaque section du sentier (forêt de bouleaux, prairie, tourbière et forêt de cèdres) est également ornée de tissus et d'ornements en bois, de hiboux en feutre, de rubans rouges, de flocons de neige et de cartes.

Parcs Manitoba recommande des décorations incassables

Mary Odger et son amie Allison ont caché des roches peintes, certaines couvertes de paillettes, tout au long du sentier problématiique.

Nous cherchons des trous dans les arbres et les plaçons là dans des endroits difficiles à trouver , expliquent-elles.

Nous demandons aux gens de les déplacer ou de les ramener chez eux et de les garder s'ils le souhaitent. Beaucoup de gens les cachent à nouveau. C'est juste une belle chose à faire.

Dans une déclaration, un porte-parole de Parcs Manitoba déclare comprendre que les gens célèbrent, de façon différente, les Fêtes de fin d’année et que de nombreux randonneurs décorent le sentier.

Parcs Manitoba n'a pas découragé ce type de festivité, mais on encourage les gens à utiliser des décorations incassables et éviter les guirlandes car cela peut être problématique pour la faune et c’est très difficile à nettoyer , précise le porte-parole.

Chaque année, les visiteurs du parc sont connus pour revenir et récupérer leurs décorations après les vacances. Nous prévoyons que cela se reproduira, même si le personnel du parc gardera un œil sur la région et fera tout son possible pour que le sentier soit bien nettoyé et retourné à son état naturel en janvier.

Selon des informations d'Erin Brohman