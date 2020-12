COVID-19 : 1848 nouveaux cas et 45 morts en Ontario

Il faut remonter au début juin pour compter autant de décès en une journée.

Le bilan des décès en Ontario depuis le début de la pandémie grimpe à 3916, vendredi.

Quant aux 1848 nouveaux cas confirmés dans la province, Toronto et la région de Peel demeurent les deux zones ayant le plus d'infections, soit 469 et 386, respectivement.

Toutefois, les régions de York (+205 cas) et de Windsor-Essex (+106) sont aussi durement frappées.

Jeudi, le bureau de santé publique de Windsor-Essex a ordonné la fermeture des écoles à la fin de la journée vendredi, soit une semaine avant le début normal du congé scolaire des Fêtes. De la formation en ligne sera offerte à la place la semaine prochaine.

Parmi les autres régions les plus touchées vendredi, on trouve : Durham (+91 cas), Waterloo (+77), Ottawa (+59), Hamilton (+58), Halton (+57) et Wellington-Dufferin-Guelph (+54).

Baisse des hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations diminue, vendredi, à 808 (-21).

Il y a 8 patients de moins sous ventilateur, pour un total de 124. En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs augmente à 235 (+7).

Malgré 1753 nouvelles guérisons, le nombre de cas actifs augmente à 16 283.

Vendredi après-midi, le premier ministre Doug Ford doit faire le point sur son plan de distribution du vaccin contre la COVID-19.

151 cas de plus dans les écoles

La santé publique fait état de 151 infections de plus en milieu scolaire, vendredi.

Plus de 80 % de ces nouveaux cas sont des élèves.

Un peu plus de 18 % des écoles ontariennes ont actuellement un cas déclaré de COVID-19.

Onze écoles sont fermées à cause d'une éclosion.

Record de dépistage

Pour la deuxième journée de suite, l'Ontario fracasse son record de tests de dépistage.

Près de 63 100 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

L'objectif provincial est d'analyser au moins 50 000 échantillons par jour en laboratoire.

Le taux de positivité des tests est de 3,2 %, vendredi.