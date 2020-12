Le Marathon canadien de ski passe en mode virtuel

Le Marathon canadien de ski, organisé depuis plus de 50 ans à Montebello, passera en mode virtuel l'hiver prochain. L’événement est le dernier en lice à devoir s’adapter à la réalité pandémique de 2020.

Plus de 1500 personnes y participent chaque année et les organisateurs n’ont pas pris cette décision de gaieté de cœur.

C’est une déception, on ne se le cachera pas. La communauté du Marathon est tissée serrée. l’événement perdure depuis 54 ans. Il n’a jamais été annulé et on ne voit pas ca comme une annulation , mentionne le directeur d’événement Frédéric Ménard.

Frédéric Ménard est le directeur d'événement du Marathon canadien de ski. Photo : Gracieuseté de Myriam Baril-Tessier / Marathon canadien de ski

L'événement a déjà été raccourci, mais malgré la température, le froid, le verglas, peu importe, il a toujours eu lieu. C’était important pour nous de donner l’opportunité aux skieurs de garder la tradition et la légende vivante. Frédéric Ménard, Marathon canadien de ski

Il semble que les nombreuses restrictions sanitaires en place ne permettaient plus la tenue de la course dans sa forme régulière.

Le Marathon canadien de ski fêtera son 55e anniversaire en mode virtuel en 2021. Photo : Gracieuseté de Yan Lassalle/ Marathon canadien de ski

Même si la région descend dans un palier acceptable, nous n’aurions pas de garantie que les visiteurs des zones rouges ou oranges pourraient participer à l'événement. Quand on prend en considération toutes les implications pour la communauté, les participants et l’organisme, on était rendu à un point de non-retour ou il fallait prendre une décision , ajoute M. Ménard

Assurer la pérennité de l’événement

Cette décision est prise avec l’avenir du Marathon en tête. Les organisateurs espèrent que le passage virtuel permettra la survie du grand rassemblement de ski.

Il faut garder l’organisme à flot. On espère que la région va répondre à notre appel à l’aide , souligne M. Ménard qui rappelle les importantes retombées économiques de l’événement.

C’est 800 000$ de retombées directes en deux jours pour la région, dans une période de l’année plus tranquille au niveau touristique, sans compter les retombées indirectes. La majorité de nos participants proviennent de l’extérieur , précise M. Ménard.

Les participants au Marathon canadien de ski peuvent parcourir jusqu'à 160km en deux jours. Photo : Gracieuseté du Marathon canadien de ski

Le Marathon canadien de ski a demandé de l’aide financière au gouvernement du Québec, de même qu’à sa MRC.

Le contact humain est mis de l’avant au Marathon, c’est un grand rassemblement. Ce côté va nous manquer, mais les gens vont participer chez eux et on espère sentir le côté rassembleur tout en ayant comme but d’avoir un événement physique en 2022.

Les frais d’inscriptions seront réduits et l’événement compte garder en place ses trois grandes catégories : coureur des bois, demi-marathon et randonneur. Les distances seront ajustées et les participants auront cinq semaines pour réaliser leur parcours à partir du 6 février, date à laquelle le Marathon aurait dû être présenté.

La Gatineau Loppet a aussi fait part, il y a quelques jours, de la possibilité que l'événement se déroule en virtuel l'hiver prochain.