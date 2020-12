L'organisme propétrole de l'Alberta est incompris des Canadiens selon son directeur

Un an après la création du Centre de l'énergie canadienne (CEC), son directeur Tom Olsen croit que le public ne comprend toujours pas bien le rôle de l’organisme provincial.

Le CECCentre de l'énergie canadienne , communément appelé en anglais le war room du pétrole a été décrit par le premier ministre Jason Kenney comme un centre stratégique dont l'objectif est de réhabiliter l’image des industries pétrolière et gazière au pays.

Le centre propétrole n’a cependant pas suscité autant d’intérêt que le gouvernement l’aurait espéré.

Il n’y a pas une bonne compréhension de ce que nous faisons de ce que nous apportons au monde , dit-il.

Controverses et faux pas

Depuis sa création le 11 décembre dernier, le CECCentre de l'énergie canadienne a fait face à plusieurs controverses.

L’organisme a d’abord fait les manchettes pour avoir utilisé un logo quasiment identique à celui d’une compagnie de technologies établie aux États-Unis.

Le même mois, les Albertains apprenaient que des relationnistes du gouvernement albertain se font passer pour des journalistes lors d’entrevues téléphoniques.

L’organisme s’est ensuite retrouvé dans l’embarras en février après avoir attaqué la crédibilité du journal le New York Times sur Twitter.

Malgré tout, Tom Olsen se dit satisfait de la première année de vie de l’organisme. Il admet cependant que des faux pas ont été commis.

Ça a été un parcours difficile Tom Olsen, directeur du CEC

Renforcer l’image du CEC

Le CECCentre de l'énergie canadienne affirme que l’une de ses priorités en 2021 sera de renforcer son image. Il veut aussi mettre l’accent sur le potentiel du secteur énergétique pour la reprise économique de la province après la pandémie.

Tom Olsen soutient que dans les douze derniers mois, l'organisme a produit 30 comptes rendus de recherche sur l’industrie pétrolière et gazière albertaine en plus de lancer une campagne de marketing pancanadienne.

Il ajoute que l’organisme veut continuer d’accroître sa visibilité, notamment grâce à des panneaux publicitaires à Toronto et à Vancouver.

Il faut constamment parler de ce qu’on fait et de la manière dont on le fait. Les Albertains connaissent notre industrie. Nous allons donc nous concentrer sur le reste du pays , explique Tom Olsen.

Il ajoute que le CECCentre de l'énergie canadienne a fait beaucoup de chemin depuis sa création.

Nous militons pour l’industrie et je crois que nous le faisons de manière efficace , affirme Tom Olsen.

Lori Williams, professeure agrégée à l'Université Mount Royal de Calgary, croit cependant que le centre stratégique de Jason Kenney aura de la difficulté à regagner sa crédibilité.

Dès le départ, ils se sont présentés comme une "war room" contre les environnementalistes, ce qui les a empêchés d’accomplir leur mission, c’est-à-dire de rallier les gens qui pourraient se laisser persuader de soutenir ce secteur énergétique , explique-t-elle.

Selon elle, le CECCentre de l'énergie canadienne doit changer de stratégie. Elle ajoute que l’organisme pourrait faire des partenariats avec des leaders environnementaux ou encore engager des économistes indépendants spécialistes de l’énergie afin de produire des études originales.

Ils ont l’air de soutenir un point de vue et de ne chercher à recueillir que l’information qui soutient ce point de vue , dit-elle.

Des entreprises sceptiques

Le travail du CECCentre de l'énergie canadienne ne fait pas non plus l’unanimité au sein de l’industrie pétrolière et gazière de la province.

Le CEC n’a pas été aussi efficace qu’il aurait dû l’être , affirme Ryan Williams, le président de l’entreprise Drake Oilfield Supply.

Selon lui, personne ne connaît l'organisme en dehors de l’industrie pétrolière et gazière.

Si vous ne ciblez que les gens qui sont d’accord avec vous, vous serez incapables de convaincre les autres , dit-il.

Dans une déclaration, l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) dit quant à elle qu’elle apprécie le travail du Centre canadien de l’énergie et que le pétrole aura un rôle important à jouer dans la reprise économique du Canada.

Rapport du vérificateur général

En novembre, le vérificateur général de l’Alberta, Doug Wylie, a rapporté que le centre fonctionne presque exclusivement avec des contrats sans appel d'offres.

Tom Olsen assure que le CECCentre de l'énergie canadienne a mis en place les recommandations du vérificateur général afin d’être plus transparent.

Il ajoute qu’un processus d’octroi des contrats officiel a été mis en place en juin.

Selon lui, l'organisme n'était pas assez préparé avant son lancement, ce qui explique les difficultés rencontrées par le CECCentre de l'énergie canadienne .

Si c’était à refaire, j’opterais pour un peu plus de temps de préparation , admet-il.

Avec les informations d'Elise von Scheel