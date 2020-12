Ouvrir sa propre garderie à défaut de trouver une place pour ses enfants

La Rimouskoise Sophie Spencer a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’ouvrir sa propre garderie en milieu familial après avoir passé un an à chercher une place pour ses trois enfants dans la région.

Ça faisait un an qu’on avait déménagé à Rimouski de Matane et j'avais donc le choix de soit retourner à Matane pour travailler et faire la route à tous les matins en plus de trouver une place pour mes trois enfants [...] ou de réaliser mon projet d’ouvrir mon propre service de garde , a raconté Mme Spencer à l’émission Info-Réveil.

Elle a choisi la deuxième option et sa garderie est ouverte depuis maintenant quatre mois à Rimouski.

Celle qui était auparavant enseignante au collégiale affirme que le processus d’ouverture d’une garderie est un projet familial très amusant.

Si vous avez à cœur l’éducation des enfants et si vous aimez les enfants, pourquoi ne pas appeler au bureau coordonnateur L’Aurore Boréale pour avoir plus d’informations , a lancé Mme Spencer.

Une passion pour la petite enfance depuis la naissance de ses enfants.

Un processus rigoureux doit toutefois être suivi avant de pouvoir ouvrir sa propre garderie, souligne Sophie Spencer. Plusieurs cours doivent être suivis, mais en raison de la pandémie, ceux-ci étaient disponibles en ligne.

Des entrevues avec les occupants de la maison doivent être réalisés en plus d’inspections de la maison , a ajouté Mme Spencer.