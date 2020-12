Ce premier lot du vaccin du fabricant Pfizer-BioNTech sera conservé dans les réfrigérateurs de l'hôpital, car il doit être maintenu à une température entre -60 °C et -80 °C, ce qui complique son transport.

Les travailleurs de santé de première ligne en matière de COVID-19 et le personnel des établissements de soins de longue durée seront les premiers à être vaccinés, précise la Dre Heather Morrison. Elle assure qu'il y aura assez de doses pour ces deux groupes.

La santé publique communiquera avec ces personnes afin de fixer des rendez-vous.

Le premier lot comptera de 1950 doses, ce qui signifie que près de 1000 personnes seront vaccinées avec ce premier lot. Pour être efficace, ce vaccin doit être administré en deux doses, à trois semaines d'intervalles.

On commence, puis on va avoir plus de vaccins dans les semaines qui suivent. On va en faire de plus en plus. Quand le vaccin arrive ici à l’Île-du-Prince-Édouard, on va continuer de l'administrer , souligne la Dre Morrison.

Le vaccin du fabricant Moderna arrivera à l'île au début du janvier s’il est approuvé par Santé Canada. La province compte l'administrer aux résidents des foyers de soins, car ce produit est plus facile à transporter que celui de Pfizer-BioNTech.

Le mystère plane après une hausse soudaine de cas à Charlottetown

La hausse soudaine de cas de COVID-19 a l'Île-du-Prince-Édouard semble s'être résorbée, mais la source de contagion demeure toujours un mystère.

L’Île-du-Édouard ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 vendredi pour la quatrième journée de suite après la découverte de nouveaux cas la fin de semaine dernière.

Au total, 12 personnes dans la province sont atteintes de la maladie, selon les données de la santé publique. Elles sont à la maison et elles se portent bien , selon la médecin hygiéniste en chef.

Tous les cas sont reliés entre eux, mais la source initiale de contagion est nébuleuse.

Il n'y a pas de lien confirmé avec un voyage à l'extérieur de la province , a-t-elle indiqué.

Plus de 4000 jeunes dans la vingtaine ont répondu à l'appel du gouvernement pour subir un test de dépistage de la COVID-19 cette semaine.

Nous avons eu un nombre record de personnes qui ont subi un test de dépistage cette semaine et les gens respectent les conseils de la Dre Morrison, et c’est extrêmement positif , a déclaré le premier ministre Dennis King, remerciant les jeunes pour leur collaboration.

Pour endiguer la circulation du virus, le gouvernement provincial a décrété la fermeture de plusieurs établissements. Des aides financières d'urgence ont été annoncées.

Cette dernière semaine a été difficile pour les Insulaires , a convenu la Dre Morrison.

Plus d'un millier de tests sont toujours en attente au laboratoire qui effectue leur analyse.

La santé publique a bon espoir d'être en mesure d'annoncer un plan de rétablissement la semaine prochaine.