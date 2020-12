Racing Point veut finir 3e, Lance Stroll en mission à Abou Dhabi

Racing Point veut finir la saison au 3e rang du classement des constructeurs. Sergio Pérez et Lance Stroll doivent marquer le maximum de points possible à Abou Dhabi. Mais on sait déjà que le Mexicain partira de la dernière ligne de la grille après un changement de moteur.

Lance Stroll sait qu'une bonne partie de la mission reposera sur ses épaules, car son coéquipier aura du mal à marquer des points dans ce dernier Grand Prix de la saison.

Le Québécois devra inscrire le maximum de points possible pour assurer à Racing Point le 3e rang du classement des constructeurs.

Pour l'instant, Racing Point a 194 points et jouit d'une avance de 10 points sur McLaren et de 22 points sur Renault. Ferrari a 53 points de retard sur l'équipe britanno-canadienne.

Sergio Pérez devra, lui, faire preuve de patience pour espérer aider son équipe, pour laquelle il dispute sa dernière course.

La stratégie de Racing Point sera de le faire partir en pneus durs, et de lui faire faire un long premier relais pour le faire entrer aux puits hors séquence dans l'espoir de gagner des places.

Le Mexicain est un habitué des remontées. Il sait trouver les plus petites ouvertures pour remonter au classement. N'a-t-il pas remporté la course à Bahreïn après être reparti des puits, de la dernière place ?

Rappelons qu'après un accrochage au premier tour, il avait dû passer par les puits pour changer de pneus, et avait entrepris une remontée irrésistible jusqu'au 3e rang. On connaît la suite.

Vendredi, sur le magnifique circuit Yas Marina, lors de la première séance d'essais libres, Stroll a fait le 6e temps, en 1 min 38 sec 831/1000. Il a devancé Pérez de 125 millièmes de seconde.

Le Québécois a terminé la séance de travail de 90 minutes à 1,4 s du temps de référence réalisé par Max Verstappen (Red Bull).

En 1:37,378, Verstappen a devancé le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) de 34 millièmes de seconde et le Français Esteban Ocon (Renault) de 1,137 s.

Retour en piste du champion du monde

Remis de son épisode de COVID-19 qui lui a fait manquer la deuxième course au Royaume de Bahreïn, Lewis Hamilton a retrouvé sa Mercedes-Benz et a fait le 5e temps, en 1:38,744.

Hamilton y va visiblement par étape, car il a fait son temps en pneus durs (les moins rapides sur un tour) quand les quatre premiers étaient en pneus tendres (les plus rapides sur un tour).

Hamilton a dû patienter de longues minutes au garage en raison de problèmes de freins.

Le retour en piste du Britannique veut dire que son compatriote George Russell est retourné dans son équipe. Il a fait le 16e chrono de la première séance dans la modeste Williams.

Schumacher en piste

Pour ses premiers essais libres avec l'équipe américaine Haas, l'Allemand Mick Schumacher, le fils de Michael, a réalisé le 18e chrono à 3,857 s de Verstappen. Schumacher a été titularisé chez Haas pour 2021.

Il a devancé le Brésilien Pietro Fittipaldi, petit-fils d'Emerson, qui remplace pour la seconde fois le Français Romain Grosjean, blessé dans un accident à Bahreïn.

La deuxième séance d'essais libres qui est en cours et qui est disputée au crépuscule est plus représentative des conditions de la séance de qualification et de la course, également disputées au crépuscule.