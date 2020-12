Une solution de rechange au N95 peu connue

Le masque respiratoire P100 est plutôt imposant comparé au N95.

Il recouvre tout le visage grâce à une armature en caoutchouc, et peut filtrer jusqu’à 99,97 % des particules en suspension dans l’air, plus efficace que le N95.

Ce type de masque a été approuvé pour utilisation en cas de pénurie d'autres masques par Santé Canada en mai, puis par l'Agence Santé Ontario en septembre.

Le masque P100 (sans cartouches) à gauche, le masque N95 à droite. Photo : Radio-Canada

Mais ils ne sont pas distribués à grande échelle, malgré certaines pénuries de N95 en Ontario.

Particulièrement dans les foyers de soins de longue durée, [les employés] ont du mal à accéder à ce genre d’équipements, dit Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario.

Lorsqu’ils en demandent, ils se font dire souvent qu’ils ne peuvent pas en avoir, qu’ils n’en ont pas besoin, dit-il.

Le gouvernement dispose de réserves de N95, mais également de masques P100, indique Michael Hurley.

Je ne comprends pas pourquoi [ils n’ont pas été distribués]. Ils seraient si viables. Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le Ministère de la Santé confirme avoir une réserve de masques élastomères comme les P100.

Ces respirateurs requièrent un certain niveau de compétence et d’éducation afin d’être utilisés de manière sécuritaire; ils sont donc plus appropriés pour les travailleurs de la santé et non le public, affirme une responsable des communications du ministère.

Nos partenaires en santé ont été mis au courant de la disponibilité de ces respirateurs au cas où leur organisation aurait l’expertise pour les employer, rajoute-t-elle par courriel.

Pourtant, certaines organisations ne se disent pas au courant de l’existence de ses réserves.

Le service ambulancier du district de Cochrane, dans le Nord-Est de l’Ontario, utilise toujours les masques N95.

Nous n’avons reçu aucune direction du Ministère de la Santé. Nous suivons les recommandations du Bureau de santé Porcupine, indique Jean Carrière, directeur et chef des services d'urgence santé pour le Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane (DSAAB).

D’autres services ambulanciers au pays utilisent pourtant les masques P100 depuis plusieurs mois. C’est le cas des ambulanciers de la Coopérative des Paramédics de l’Outaouais, qui les portent depuis le mois de mai.

Nicolas Smit tente de convaincre le public de l'utilité des masques P100. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Nicolas Smit travaille depuis plusieurs années dans le secteur minier à Sudbury, où les P100 sont monnaie courante.

Ces masques respiratoires protègent ceux qui les portent, mais il est également possible d’y fixer un masque additionnel pour protéger les patients, dit-il.

Il n’y a pas de désavantages à les utiliser, mais il y a beaucoup de désavantages à ne pas les utiliser, dit Nicolas Smit, qui s’est donné comme mission d’informer le plus de gens possible de la viabilité des P100.

Un cri du coeur auquel fait écho l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (ONA).

Non seulement ces masques offrent un niveau de protection plus élevé que les masques N95, mais ils sont réutilisables, ce qui réduit l’utilisation des masques N95. Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario, par courriel

L’ONA note toutefois que les N95 sont aussi nécessaires, et exhorte le gouvernement à les rendre plus facilement accessibles aux infirmières et infirmiers de la province.