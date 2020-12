Mesures sanitaires accrues à l’entrée des installations du CISSS de la Côte-Nord

Le Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord resserre le contrôle à l'entrée de ses installations afin d'agir plus efficacement contre la pandémie.

La prise de température est obligatoire pour toutes les personnes qui se présentent aux différents points de service du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Les identités des usagers sont aussi consignées dans un registre, afin de faciliter de possibles enquêtes épidémiologiques.

Du personnel est présent pour sensibiliser les visiteurs aux mesures sanitaires.

À l'hôpital de Sept-Îles, ces nouvelles mesures ont été implantées jeudi matin, ce qui a causé des files d'attente à l'extérieur du bâtiment.

Comme l'explique le directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Danny Gagnon, des ajustements seront apportés au processus de contrôle, afin de l'accélérer.

L'objectif qu'on a, à ce moment-ci, c'est de faire un contrôle à toutes les 20 secondes de chaque personne qui pénètre sur nos installations. Actuellement, à Sept-Îles, on est en lancement, c'est plus de l'ordre de 60 secondes. Ce que ça fait, c'est que ça génère des files d'attente. Dans le prototypage en cours, on travaille actuellement très très fort pour aller vers le 20 secondes par personne , assure M. Gagnon.

Le directeur des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique affirme que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux postera davantage de personnel à l'entrée des établissements où l'achalandage le nécessite.

Plusieurs autres points de service du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ont déjà instauré ces contrôles accrus, dont l'hôpital de Baie-Comeau, ainsi qu'aux installations de Port-Cartier et de Havre-Saint-Pierre, notamment

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau