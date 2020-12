Le retour à la maison pour les Fêtes inquiète des étudiants de la bulle atlantique

Je serai nerveuse d'être dans un avion. Ma mère me dit de porter deux masques, mais je crois que je vais être correcte , a-t-elle dit dans une récente entrevue, ajoutant qu'elle avait hâte de voir sa famille après une longue session dans la province.

Je suis très proche de ma mère, alors c'est toujours une très grande priorité de retourner pour la voir.

Comme plusieurs autres étudiants dans le Canada atlantique, Mme Hancock prévoit quitter son lieu d'étude pour voir sa famille, un voyage qu'elle fait chaque année. Mais cette année, ses plans sont perturbés par la crainte de voyager pendant la pandémie de COVID-19.

Les étudiants invités à rester dans la province

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Robert Strang, a encouragé les étudiants du niveau postsecondaire à rester dans la province si possible. S'ils décidaient tout de même de retourner chez eux, le docteur Strang les a invités à la prudence.

Il y a beaucoup plus de COVID dans d'autres parties du pays , a-t-il signalé en conférence de presse mardi. Nous reconnaissons l'importance, pour leur propre santé mentale, d'aller à la maison pour les fêtes , a-t-il cependant reconnu, ajoutant que les étudiants devraient s'isoler pendant 14 jours à leur retour dans la province.

Quelques accommodements

Certaines universités de la région ont décidé de reporter le début de la session d'hiver pour accommoder les étudiants qui devront se mettre en quarantaine.

À l'Université Saint-François-Xavier, on s'attend à ce que quelque 1000 étudiants quittent la région de l'Atlantique pour les congés des Fêtes, selon la porte-parole Cindy MacKenzie.

Les étudiants qui vivent en résidence pourront y rester pendant les vacances, moyennant un coût supplémentaire de 250 $. Ceux qui quittent la région de l'Atlantique seront tenus de respecter les règles strictes d'isolement avant leur retour à l'école, a ajouté Mme MacKenzie.

L'université demande que les étudiants de l'extérieur de la bulle atlantique reviennent sur le campus ou dans leur logement hors campus pour commencer une période d'isolement de 14 jours les 4 et 5 janvier , a précisé Mme MacKenzie. Tous les cours commenceront virtuellement le 13 janvier, avant la reprise des cours en personne le 20 janvier.

Des protocoles similaires ont été mis en place à l'Université Mount Allison, à Sackville, au Nouveau-Brunswick.La porte-parole Laura Dillman a indiqué dans un courriel que l'établissement avait décidé de reporter le début des cours pour permettre aux étudiants d'effectuer leur quarantaine.

Environ 60 % des étudiants de Mount Allison sont de l'extérieur de la province , a-t-elle souligné. Cependant, nous n'anticipons pas que tout le monde quittera la province pour les vacances, en raison des circonstances de cette année autour des voyages.

L'Université Acadia de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, a également prévu du temps pour permettre une quarantaine de deux semaines.

La période d'isolement doit commencer entre le 1er et le 4 janvier, et la session commencera le 18 janvier, a affirmé la responsable des communications Sherri Turner. Les étudiants se verront servir des repas et pourront passer du temps supervisé à l'extérieur pendant leur isolement.