Joe Biden et Kamala Harris désignés personnalités de l’année du Time

Le démocrate de 78 ans, qui doit être investi 46e président des États-Unis le 20 janvier prochain, et Kamala Harris, première femme appelée à devenir vice-présidente, ont été choisis devant trois autres finalistes – Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales déclenché par la mort de George Floyd fin mai à Minneapolis, et le docteur Anthony Fauci et les soignants les plus exposés au coronavirus.

En 2019, le magazine avait choisi la militante suédoise du climat Greta Thunberg, à 16 ans plus jeune récipiendaire de cette distinction décernée depuis 1927.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La page frontispice du magazine Time, sur laquelle on retrouve Joe Biden et Kamala Harris. Photo : Twitter

La couverture du magazine montrait une image de Biden, 78 ans, et Harris, 56 ans, marquée du titre, Changer l'histoire de l'Amérique .

L'ancien vice-président de Barack Obama est l'un des rares candidats, dans l'histoire des États-Unis, à réussir à battre un président sortant, a souligné le magazine.

Même si Donald Trump continue à contester la victoire de son rival, Joe Biden a remporté quelque sept millions de voix de plus que l'ex-magnat de l'immobilier.

Il était peut-être le seul candidat démocrate à pouvoir reprendre un peu du terrain perdu auprès des électeurs blancs culturellement conservateurs qui dominent les États clés de la ceinture de la rouille [rust belt] , a souligné le Time.

Ensemble, [Biden et Harris] offraient à la fois renouveau et restauration , et l'Amérique a acheté ce qu'ils proposaient , a-t-il ajouté.