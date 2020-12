De l'aide pour les artistes et pour les organismes

Saguenay et le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) soutiennent financièrement les artistes pour leur permettre de traverser la crise de la COVID-19.

Les deux entités ont annoncé, jeudi, qu’elles quadruplent les sommes normalement allouées dans le cadre du Programme de soutien aux projets spéciaux du Conseil des arts de Saguenay en y versant 200 000 $.

Grâce à la bonification des budgets, au moins 20 projets pourront recevoir jusqu'à 10 000 $. C'est ce qu'ont fait savoir la présidente du Conseil des arts de Saguenay, Guylaine Simard, et le chef de division Arts, culture et bibliothèques, Luc-Michel Belley, lors d’une conférence de presse virtuelle tenue jeudi.

Ce volet entend offrir un soutien ponctuel pour permettre aux artistes et organismes de bâtir des projets structurants afin de les aider à surmonter la crise sanitaire et surmonter une meilleure transition lors du retour des activités normales , a commenté Guylaine Simard, qui est aussi directrice générale du Musée du Fjord de La Baie.

Alors que l’inquiétude et ’incertitude planent dans le domaine des arts, l’aide financière facilitera cette traversée du désert.

Ce qu’on a vu en explorant les dossiers c’est évidemment beaucoup d’incertitude. Les organismes ne peuvent pas encore connaître le bilan complet des impacts de la pandémie , a mis en relief Luc-Michel Belley.

Les projets devront être soumis avant le 24 janvier.

Aide aux organismes municipaux

Dans un autre registre, Saguenay versera 2,9 millions de dollars à 218 organisations reconnues de son territoire au cours de la prochaine année.

Réunis mercredi, les membres du comité exécutif ont avalisé ce montant, qui sera scindé en plusieurs subventions de 100 000 $ ou moins. L’an dernier, Saguenay a complété l’arrimage et la refonte de son programme de dons et subventions de façon à ce que l’argent provienne dorénavant d’une seule source, selon des grilles de critères précis. Autrefois, il était possible d’obtenir un soutien financier de la part de la Ville, de Promotion Saguenay, du comité exécutif et des trois arrondissements.

Les organismes bénéficiaires oeuvrent dans les milieux de la culture, de la vie communautaire, des événements, des sports, des loisirs et du plein air.

Nous sommes confiants que des activités pourront se tenir au cours des prochains mois et que nos organismes ont ainsi besoin d’argent afin de préparer cette prochaine année. De plus, nous sommes conscients que les organismes ont besoin de soutien , a déclaré la mairesse Josée Néron, dans un communiqué diffusé jeudi.

Dès le début 2021, 30 % du montant octroyé sera versé. Les organismes devront ensuite fournir un plan d’activités détaillé aux instances municipales pour recevoir 60 % de leur dû. Le dernier 10 % sera payé à la fin de l’année, sur présentation de rapports finaux. Les organismes communautaires recevront toutefois 80 % de leur subvention dès le début de l’année.