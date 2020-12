Mères au front manifestent devant l'hôtel de ville de Saguenay

L'activité s'est déroulée à la Place du citoyen, au centre-ville de Chicoutimi.

Les militantes du mouvement provincial Mères au front ont remis un document, intitulé 101 idées pour la relance, aux conseillers municipaux Brigitte Bergeron et Simon-Olivier Côté.

Elles proposent, par exemple, d'améliorer le transport collectif, de réduire l'enfouissement des déchets et d'améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Selon une membre du groupe, Anne-Marie Chapleau, Saguenay pourrait facilement agir pour contrer le gaspillage alimentaire.

Il y a des boutiques zéro déchet qui naissent. Il y a des politiques à mettre sur pied pour qu'il n'y ait plus de gaspillage alimentaire dans notre propre ville. Ce sont des citoyens qui partent les gratuivores qui vont chercher de la nourriture, mais il pourrait y avoir des règlements municipaux qui interdisent le gaspillage alimentaire , a-t-elle proposé.

Le mouvement Mères au front a été initié le printemps dernier par Laure Waridel et Anaïs Barbeau-Lavalette, respectivement écosociologue, et autrice et cinéaste.

Anaïs Barbeau-Lavalettte a d'ailleurs pris part aux audiences du BAPE sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec au début décembre en déposant un mémoire lors de l'ultime séance. Comme mère, elle a imploré les commissaires Denis Bergeron et Laurent Pilotto de rejeter le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie, au nom de leurs petits-enfants et des générations futures.

Avec Gilles Munger