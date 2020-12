LeBron James, sportif de l'année 2020 du Time

La vedette des Lakers de Los Angeles est élue sportif de l'année à la fois pour ses résultats sportifs et pour son engagement sociétal.

Dimanche, il avait été choisi comme l’une des personnalités de l’année du magazine Sports Illustrated avec notamment le Québécois Laurent Duvernay-Tardif.

James a remporté un quatrième sacre de la NBA en dix finales, avec une troisième équipe différente, au terme d'une saison sans précédent, en dominant toujours autant son sujet à 35 ans.

Le Time salue également l'engagement du basketteur en faveur du vote, à travers l'association More Than A Vote (Plus qu'un vote), qui incite les Afro-Américains à s'inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de l'élection présidentielle.