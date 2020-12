Le CIUSSS a acheté 1000 ordinateurs portables depuis le début de la pandémie

Une seule commande placée récemment auprès d’une entreprise d’Héberville-Station pour l’achat de 169 portables HP Probook 450 G7 a coûté 214 000 $ à l'organisation. Bien qu'il s'agisse d'une infime proportion du budget global du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , considérant les dépenses totales de 956 millions de dollars pour l'année 2019-2020, on peut conclure que la crise sanitaire a engendré des débours importants en matière d’acquisition de matériel informatique pour l'établissement.

Questionnée par Radio-Canada, la porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional, Joëlle Savard, a cependant indiqué qu’un certain nombre des 1066 ordinateurs achetés au cours des neuf derniers mois ont été réservés pour le maintien des actifs et le remplacement des bris.

De 1500 à 3000 connexions à distance

La direction ne peut statuer de façon précise sur le nombre d’employés du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux présentement en télétravail.

Certains employés sont en télétravail à temps plein, d'autres à quelques jours semaine et d'autres de façon ad hoc. Joëlle Savard, porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le plus gros employeur de la région confirme que sur 10 000 employés et médecins, 3000 possèdent un dispositif leur permettant de se connecter à distance, que ce soit pour le télétravail, pour de la téléconsultation ou encore pour la garde. Dans certains cas, ces dispositifs sont pour utilisation régulière, dans d’autres il s’agit de connexions occasionnelles.

Près de la moitié de ces accès, autour de 1500, ont été installés depuis le début de la crise sanitaire.

Selon les explications du CIUSSS, les secteurs administratifs de l’organisation, comme la direction des ressources humaines et la direction des ressources informationnelles, utilisent majoritairement leur accès pour du télétravail.

La direction des services professionnels et la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées l’utilisent principalement pour faire de la téléconsultation ou pour des besoins cliniques.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional compte plus de 675 médecins, dentistes et pharmaciens et 500 titres d’emplois distincts.