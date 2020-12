Un an d’attente pour la chirurgie au dos d’une adolescente de Trois-Rivières

J’ai vraiment hâte. Ça commence à être long , se plaint l’adolescente. La chirurgie était initialement prévue pendant l’été, mais les délais occasionnés par la pandémie ont repoussé la date d'intervention à l’automne. Elle vient tout juste de recevoir un appel pour être opérée la semaine prochaine.

Magalie Héon en entrevue avec la journaliste Amélie Desmarais Photo : Radio-Canada

La condition de Magalie Héon est maintenant jugée urgente. Depuis son diagnostic, la courbe dans son dos s’est aggravée. Elle est passée de 51 degrés en décembre 2019 à 71 degrés un an plus tard. J'ai dû arrêter de faire plusieurs sports à cause de ça. Je commence à souffrir énormément et j'ai hâte que ça se fasse parce que ça commence à être grave , estime-t-elle.

Je trouve que c'est un peu de l'injustice parce que, je veux dire, je suis un enfant de 14 ans, je suis prioritaire. J'ai le dos croche. Magalie Héon

Le type de scoliose dont est atteinte Magalie Héon touche environ 2 à 3 % des jeunes au Québec. La maladie peut généralement être traitée, mais celle de l’adolescente est sévère et nécessite absolument une chirurgie à l’hôpital Ste-Justine à Montréal. Même avec une date d’intervention en main, Magalie Héon sait que rien n’est gagné et que la COVID peut encore tout faire basculer.

Avec les informations d'Amélie Desmarais