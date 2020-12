La municipalité de Didsbury s'inquiète de l'impact des restrictions sur son économie

Didsbury, petite ville albertaine de 5300 habitants, n’avait presque pas été touchée par la pandémie et les restrictions du gouvernement avant cette semaine. Mais, avec l’ajout des règles à l'échelle provinciale mardi, certains commerces et restaurants locaux craignent de ne pas y survivre.

Jacqueline Gamble, propriétaire du All Jacked Up, se questionne sur les chances de survie de son bistrot. Le premier ministre Jason Kenney a ordonné la fermeture de tous les bars, restaurants et cafés de l’Alberta dès dimanche.

J’ai peur que l’année 2021 soit vraiment difficile pour l’économie et pour le genre d’entreprise que nous avons, pense la propriétaire.

Avec ces restrictions, il y a des chances qu’on ferme de façon permanente. Jacqueline Gamble, propriétaire, All Jacked Up

Jacqueline Gamble n’est pas opposée à ce que les nouvelles mesures sanitaires visent désormais sa ville située à environ 100 km au nord de Calgary. Mais, elle estime qu’elles arrivent trop tard. Même si le comté de Mountain View qui comprend Didsbury, a seulement près d’une trentaine de cas actifs, selon l’entrepreneuse, la pandémie a déjà fait trop de dommage dans sa communauté.

Les clients ont peur, dit-elle, et, avec les pertes d’emplois, les gens n’ont plus d’argent à dépenser.

Lors du premier confinement au printemps, Mme Gamble avait mis en place un service de commandes et livraisons. Mais, selon elle, ce n’est pas une option rentable cette fois-ci : on est un bistrot. Ici, on sert principalement de l’alcool.

Theo Springer, propriétaire de Fashion on Main, subit aussi l’impact des récentes annonces du gouvernement albertain.

Depuis mardi, l’entrepreneur doit demander à toutes les personnes qui entrent dans son magasin de porter un masque. À Didsbury, avant que la province ne l’impose, les habitants n’avaient pas l’obligation de se couvrir le visage à l’intérieur et, d’après l’homme d’affaires, rares étaient les clients qui en portaient un.

La règle entourant le masque ou la nouvelle limite de 15 % sur la capacité d’accueil des commerces, n’est pas ce qui dérange le propriétaire de la boutique de vêtements pour femme. Ce qu’il trouve plutôt difficile, c’est la crainte qu’il ressent dans la population et chez ses clients depuis l’intervention de Jason Kenney cette semaine.

Les gens ont davantage peur de sortir maintenant, dit-il. Notre achalandage a déjà diminué de 40 % depuis cet été.

Selon M. Springer, si sa boutique était située à Calgary ou Edmonton, où la population est beaucoup plus grande, les restrictions auraient été moins lourdes de conséquences.

Janvier et février sont normalement les mois les moins occupés pour nous. Je ne suis même pas sûr d'ouvrir la boutique , confie-t-il.

Avec ces restrictions, il n’y a pas de raison de rester ouvert. Cela va me coûter plus cher. Theo Springer, propriétaire, Fashion on Main

La mairesse de Didsbury, Rhonda Hunter, appuie quant à elle les récentes mesures du gouvernement Kenney. D’après elle, comme le gouvernement provincial a plus de données entre les mains et travaille de près avec la médecin hygiéniste en chef, c’était à lui d’imposer des règles dans sa communauté.

Par ailleurs, pour l’élue, c’est tout à fait normal que Didsbury soit aussi visée par les nouvelles règles de la province même s’il y a beaucoup moins de cas que dans les grandes villes. Comme province, on doit être solidaire, répond-elle.