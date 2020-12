Plaidoyer pour un meilleur accès aux soins de santé primaires dans Limoilou

Les auteurs de la lettre dénoncent un pourcentage toujours grimpant de patients orphelins de fournisseur de soins de santé primaires. Selon eux, ce sera plus de 41 % de la population, soit 18 500 personnes, qui n'aura pas accès à un médecin de famille après la fermeture du Groupe de médecine familiale ( GMFgroupe de médecine de famille ) Le Synase, prévue le 23 décembre prochain.

C’est un nombre qui est important, préoccupant, et qui on le voit de fermeture en fermeture, de départ à la retraite en départ à la retraite, continue de s'aggraver , s’inquiète le président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou Raymond Poirier, un des coauteurs de la lettre.

Joséphine Hénault du conseil de quartier Maizerets et Jean-François Vallée de celui de Lairet ont également participé à la rédaction de la lettre.

La missive a été envoyée plus tôt cette semaine au ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi qu’au député de Québec solidaire pour la circonscription de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Pour Raymond Poirier, l’accès aux soins de santé de proximité est particulièrement important dans le secteur. On est face à une population dont il y en a une portion qui n’ont pas nécessairement d’automobile, qui se déplacent principalement par le biais de l’autobus, qui n’ont pas nécessairement un budget important pour prendre un taxi et payer des frais de transport importants pour se déplacer .

Des hospitalisations évitables

Dans leur lettre, les représentants font référence à un rapport  (Nouvelle fenêtre) publié par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale en mars 2018, dans lequel il est indiqué que les secteurs de la Basse-Ville et de Limoilou-Vanier comptent 1,9 fois plus d’hospitalisations que l’ensemble de la population de la Capitale-Nationale.

Le rapport suggère également qu’une partie de ces hospitalisations aurait pu être évitée avec un meilleur accès à des soins de première ligne.

Des acteurs du milieu de la santé et des services sociaux ont identifié une problématique et ont identifié des pistes de solution. Pourquoi ces éléments-là ne sont pas appliqués? s’indigne Raymond Poirier.

Raisons administratives

Ce sont des mesures administratives qui ont finalement causé la fermeture de la clinique Le Synase. Le GMF demande depuis plusieurs mois au ministre de la Santé de lui permettre de recruter des médecins supplémentaires.

Mais le plan régional d’effectifs médicaux ( PREMplan régional d’effectifs médicaux ) ne prévoit pas suffisamment de postes pour Limoilou, selon les responsables de la clinique. Les PREMplan régional d’effectifs médicaux en médecine de famille autorisent une cible de recrutement pour chaque région administrative de la province.

Les questions que se posent les auteurs de la lettre sont donc nombreuses.