Restrictions sanitaires: les églises doivent innover pour Noël

Avec les célébrations de la fête de Noël qui approchent, les paroisses en Outaouais, à Ottawa et dans l'est ontarien se préparent pour une des périodes les plus achalandées de l'année.

Mais la pandémie et les mesures sanitaires risquent de bouleverser les traditions.

Pour accueillir le plus de fidèles possible tout en respectant les consignes de la santé publique, les églises ont décidé de miser sur l'ajout de messes et leur diffusion sur les réseaux sociaux. Les personnes qui souhaitent assister à la messe de Noël devront également s'inscrire à l'avance.

Du côté de l’Outaouais, les églises situées en zone rouge ne pourront pas accueillir plus de 25 personnes tandis que celles situées en zone orange pourront avoir jusqu’à 250 paroissiens à l’intérieur.

Dans nos campagnes la célébration va être assez différente qu’en ville à Gatineau où nos rassemblements sont limités à 25 , a confié Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau.

La plupart des églises de l’Outaouais ont déjà prévu d’organiser plusieurs messes le 24 et 25 décembre prochain et un système de réservations de places est déjà en place dans plusieurs paroisses. Toutefois, malgré l’ajout de messes, il sera difficile de répondre à la demande selon Mgr Durocher.

Par exemple à la Cathédrale Saint-Joseph on a ajouté des messes , a expliqué l'archevêque de Gatineau. On aura sept célébrations, mais à 25 personnes on n’est même pas rendu à 200 personnes alors qu'habituellement à Noël on reçoit facilement au-delà de 1000 personnes.

C'est une petite partie des gens qui voudraient être capables d’aller à l’église qui pourront de fait s’y rendre malheureusement, mais c’est la réalité de la pandémie. Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau

Pour essayer de donner la chance au plus grand nombre de personnes de pouvoir assister aux célébrations religieuses, la plupart des paroisses offriront une retransmission en direct de la messe de Noël.

Même protocole du côté ontarien

En Ontario, le nombre de personnes permises est du tiers de la capacité d'accueil habituelle de l'église.

Même si les mesures de rassemblements diffèrent entre les deux provinces, on ne s’attend pas à accueillir autant de personnes qu’habituellement à ce temps-ci de l’année.

Les églises du côté d’Ottawa et de l’est-ontarien ont déjà prévu, elles aussi, ajouter des messes pendant Noël.

D'habitude l’église est bondée pour toutes les messes offertes dans nos paroisses c’est pour ça qu’on multiplie le nombre de messes pour accueillir le plus de monde possible , a indiqué le nouvel archevêque d'Ottawa-Cornwall, Mgr Marcel Damphousse.

Les paroissiens qui désirent aller à la messe devront au préalable réserver un billet.

Michel Pommainville est le curé de la paroisse St-Jacques à Embrun. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Du côté d’Embrun, on craint déjà de ne pas pouvoir répondre à la demande alors qu’il ne reste déjà plus de places pour la messe de 19 h, le 24 décembre.

Il y a des gens qui veulent venir. Ils sont là tous les Noëls. Est-ce qu’il y aura de la place pour ces gens-là? Je ne voudrais pas refuser des gens, mais s’ils n’ont pas de billets malheureusement ils ne pourront pas rentrer à l’église , a affirmé le curé de la paroisse St-Jacques à Embrun, Michel Pommainville.

On prévoit aussi télédiffuser les messes pour permettre aux fidèles qui n’auront pas pu avoir une place à l’église.

Avec les informations d'Antoine Trépanier