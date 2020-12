La saison de ski alpin lancé à Québec, retardé au Mont-Saint-Anne

Le centre de ski Le Relais a ouvert une seule piste au skieur, sans l'accès au chalet, jeudi.

Ça nous permet de faire un rodage, de voir si notre système de réservation fonctionne bien, si la gestion de l'achalandage se fait bien, indique la directrice générale du Relais, Mélanie Morneau.

On est toujours fébrile de débuter une saison, mais effectivement avec toutes les mesures qu'on a dû mettre en place en zone rouge pour la COVID, on était un peu curieux de savoir comment ça allait se dérouler aujourd'hui .

Les gens doivent réserver leur billet. Le port d'un couvre-visage dans les remontées mécaniques et les files d'attente est obligatoire. Le chalet est fermé. Les toilettes sont accessibles, de même que la boutique et le bureau de location. Il faut respecter en tout temps une distance de deux mètres entre chaque skieur.

Ça se passe bien. C'est sûr qu'il faut éduquer les gens à porter le couvre-visage en tout temps, à mettre leur lunette dans les remontées, mais jusqu'à date, ça va bien , se réjouit la directrice générale.

Stoneham

La station de Stoneham ouvrira ses portes officiellement vendredi, à 9 h.

Seulement les détenteurs des billets saisonniers pourront skier.

En début de saison, on veut être certain que nos protocoles sanitaires sont efficaces et que nos opérations sont en mesure d'accueillir un achalandage qu'on attend être plus élevé , explique Simon Lefebvre, porte-parole des stations Stoneham et Mont-Saint-Anne.

Encore un peu de patience au Mont-Saint-Anne

La première journée de ski au Mont-Saint-Anne devrait avoir lieu vraisemblablement le 21 décembre, soit deux jours après la date butoir pour le remboursement des abonnements saisonniers.

Les températures ne nous ont pas permis de terminer l’enneigement de La Pichard sur le Versant Sud, ce qui signifie que nous n'avons pas encore de ski-out accessible aux skieurs et planchistes afin de rejoindre la base et le stationnement , indique le porte-parole de la station.

La Pichard est une piste essentielle en ce début d'hiver bien particulier pour répartir adéquatement l’achalandage sur deux versants et plusieurs remontées et ainsi assurer une pratique sécuritaire en lien avec les mesures sanitaires applicables. communiqué de presse du Mont-Saint-Anne

La direction n'a également pas spécifié si les télécabines seront accessibles lors de l'ouverture.

Des télécabines du Mont-Sainte-Anne Photo : Radio-Canada

De son côté, le Massif de Charlevoix prévoit ouvrir le 19 décembre.

Avec des informations de Guillaume Piedboeuf