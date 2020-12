Les Premières Nations du nord de la province insistent pour être vaccinées en priorité

Leur demande va dans le même sens que celle du Comité consultatif national de l’immunisation ( CCNIComité consultatif national de l'immunisation ) qui conseille aux provinces d’inclure les Premières Nations dans les groupes de populations prioritaires.

Or, bien que le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, confirme mercredi que les Autochtones seront dans les premiers à recevoir le vaccin, le plan gouvernemental est un peu plus flou à ce sujet.

Dans celui-ci, on peut lire que les résidents de 50 ans et plus vivant dans des régions éloignées ou dans le nord de la province seront le quatrième groupe à se faire vacciner.

Un manque de précision qui déçoit le vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan ( FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan ), David Pratt. Il aurait aimé que les Premières Nations y soient clairement identifiées, estimant que ceux-ci ont des problèmes de santé qui les mettent davantage à risque s’ils contractent la COVID-19.

Nous avons un plus haut taux de maladie telle que les maladies du cœur, le diabète ou autre chose encore, affirme David Pratt. Tout ça a un impact sur la santé et le bien-être de nos populations, ça peut rendre le virus fatal .

La FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan tente actuellement de mettre de la pression sur Ottawa pour forcer le gouvernement fédéral à respecter ses obligations concernant les traités qui l’obligent à porter assistance aux Premières Nations lors de crises sanitaires.

L’isolement géographique, un autre défi logistique

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab, reconnaît également qu’un défi logistique supplémentaire s'ajoute à l'équation : l’isolement géographique des communautés du Nord.

C’est que le vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech doit être conservé à une température de -70 degrés Celsius. Des conditions rendant le transport du précieux sérum particulièrement difficile jusqu'à ces communautés éloignées.

Plusieurs acteurs, tant du milieu de la santé que des Premières Nations, admettent que les populations éloignées devront peut-être attendre l’arrivée du vaccin de Moderna, attendu pour la mi-janvier. Celui-ci ne nécessite qu’une température de -20 degrés Celsius, rendant la logistique de son transport beaucoup plus facile.

Avec les informations de Jean-Baptiste Demouy et de Mercia Mooseely