Peu de commandes pour de grands groupes chez les traiteurs

À Rimouski, qui est passée en zone rouge plus tôt cette semaine, la propriétaire d'un service de traiteur Suzie Quimper indique avoir eu quelques clients qui ont passé des commandes pour de grands groupes. Il y en a eu quelques-uns qui se sont essayés , indique-t-elle. Mais je vous dirais que la plupart des gens ont compris et ils ont annulé , précise-t-elle.

Moi, je leur ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça, puis c'est rentré dans l'ordre. Suzie Quimper, propriétaire de Suzie Quimper traiteur à Rimouski

L'entrepreneuse a tout de même ajusté son offre pour les partys de bureau. Des employeurs ont pu aller chercher des boîtes à lunch individuelles pour ensuite les distribuer à leurs employés. Ils faisaient un Zoom par la suite pour être tous ensemble et ils mangeaient la même chose , explique Suzie Quimper.

À Rivière-du-Loup, en zone orange, la propriétaire du service de traiteur Tous sous un même Chef, Cynthia Emond, dit quant à elle ne pas avoir reçu de commandes pour des groupes imposants cette année.

Être à la place d'un client, je serais probablement un petit peu mal à l'aise de faire une demande comme ça, honnêtement, on ne saurait pas trop quoi dire aussi. Cynthia Emond, propriétaire de Tous sous un même Chef

Les gens ont vraiment commandé pour de petits banquets, tout petits, pour deux, quatre, cinq personnes , témoigne Cynthia Emond. Les gens sont très conscients de ce qui se passe.

Défis financiers pour les traiteurs

Les mois de novembre et de décembre sont, pour la plupart des traiteurs, le moment de l'année où il y a le plus de commandes et donc le plus de revenus, soutient Cynthia Emond. Plusieurs traiteurs ont donc dû se renouveler afin de poursuivre leurs activités.

Suzie Quimper a réussi à rentabiliser les derniers de mois de l'année 2020 grâce à un contrat avec une résidence pour personnes âgées. Ça m'a sauvée , lance Mme Quimper.

En zone jaune, à Baie-Comeau, le restaurant Les 3 Barils a décidé de ne pas offrir de service de traiteur cette année, en raison de la pandémie.

Le service de traiteur Le Fin Gourmet à Sept-Îles a également pris la décision de fermer ses portes temporairement, puisque l'entreprise offrait des repas exclusivement pour les grands groupes.